    • PAN envia carta aberta ao Governo a pedir suspensão das touradas no Campo Pequeno

    O PAN enviou uma carta aberta ao Governo a pedir a suspensão dos espetáculos tauromáquicos no Campo Pequeno, em Lisboa, e entregou uma proposta no parlamento para impedir a entrada de menores de idade em touradas

    26 de Aug de 2025, 17:45
    PAN envia carta aberta ao Governo a pedir suspensão das touradas no Campo Pequeno

    Autor: Lusa/AO Online

    As iniciativas do partido representado na Assembleia da República por Inês de Sousa Real surgem no seguimento da morte de um forcado de 22 anos, e de um espetador de 73 anos, na última tourada no Campo Pequeno, realizada na sexta-feira.

    O partido enviou três cartas abertas ao Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, à Casa Pia de Lisboa - promotora das touradas no Campo Pequeno - e à empresa Plateia Colossal, de Álvaro Covões, que detém o edifício. Nas três, pede a suspensão da atividade tauromáquica em Lisboa.

    Na carta enviada ao Governo, Inês de Sousa Real alerta para os riscos de haver crianças de três anos a assistir a este tipo de espetáculos, lembra a “responsabilidade indireta” do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social sobre o espaço, uma vez que tutela a Casa Pia de Lisboa e defende que o executivo deve “assegurar que o imóvel não seja utilizado para práticas que atentam contra a vida, contra o bem-estar animal e contra a proteção das crianças”

    A deputada pede a “suspensão imediata da atividade tauromáquica até ao final da presente temporada” e disponibiliza-se para uma reunião com a ministra Maria do Rosário Palma Ramalho “a fim de contribuir para soluções que dignifiquem o Campo Pequeno como espaço cultural ao serviço da cidade e fruição de todas as pessoas, em conformidade com a ética e a proteção das crianças”.

    O teor da carta ao Governo é semelhante ao das comunicações enviadas à Casa Pia e à empresa de Álvaro Covões, com o partido a pedir a estas entidades uma “postura responsável e alinhada com os valores de segurança, ética e proteção das pessoas e em particular das crianças, reconvertendo este espaço, num espaço de não violência e onde todas as pessoas possam usufruir do mesmo”

    O partido submeteu ainda um projeto de lei para proibir menores de 18 anos de assistir a touradas, argumentando que “Portugal já foi instado duas vezes pela ONU a adotar medidas para afastar as crianças e jovens da ‘“violência da tauromaquia’”.

    O PAN entregou também um projeto de resolução em que insta o Governo a “suspender de imediato todos os espetáculos tauromáquicos no Campo Pequeno” e a reconverter o espaço.


