    • Ribeira Grande consolida estatuto de “capital do surf”

    A cidade da Ribeira Grande reforçou o estatuto de “capital do surf”

    Hoje, 10:07
    Ribeira Grande consolida estatuto de “capital do surf”

    Autor: João Pedro Ferreira

    O acontecimento deu-se no âmbito de um encontro entre o presidente da autarquia, Alexandre Gaudêncio, e o seu homólogo da Federação Portuguesa de Surf (FPS), Gonçalo Saldanha, por ocasião do qual se reconheceu o papel da modalidade como “motor de desenvolvimento para o concelho”, de acordo com nota de imprensa enviada às redações.  

    Para Gaudêncio, a “marca ‘Ribeira Grande - Capital do Surf’ - é hoje uma aposta ganha da autarquia, projetando o município” além fronteiras, sublinha, destacando que a notoriedade alcançada se reflete também na vertente financeira, com a dinamização da economia e a “organização de grandes competições”, pode ler-se no documento.  

    Já Gonçalo Saldanha reconheceu o município da Ribeira Grande como “um parceiro estratégico e incontornável” da FPS, em virtude do seu papel na promoção do surf a nível nacional. 

