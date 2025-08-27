AASM doa 12 toneladas de alimentos para os animais dos agricultores do continente

Em comunicado, a Associação Agrícola de São Miguel explica que a doação virá através de Espanha e “será encaminhada para as zonas mais afetadas, em articulação com a Confederação dos Agricultores, garantindo que a ajuda chegue rapidamente a quem mais precisa”.



A AASM afirma que esta iniciativa pretende “apoiar diretamente os agricultores que enfrentam sérias dificuldades devido à perda de pastagens, alimentos e estruturas de apoio à produção pecuária, agravadas pela devastação dos incêndios”.



Para o presidente da AASM, Jorge Rita, “este é um gesto nobre e solidário, que procura colmatar as dificuldades imediatas sentidas pelos nossos colegas agricultores no continente”, disse citado no comunicado.



Jorge Rita refere ainda que a destruição provocada pelos fogos “exige união e entreajuda, e é este o contributo que a Associação Agrícola de São Miguel entende ser necessário neste momento difícil”.

