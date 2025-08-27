Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
    • AASM doa 12 toneladas de alimentos para os animais dos agricultores do continente

    A Associação Agrícola de São Miguel vai doar 12 toneladas de alimentos para os animais dos agricultores do concelho de Trancoso, Guarda, afetados pelos recentes incêndios

    Hoje, 12:42
    AASM doa 12 toneladas de alimentos para os animais dos agricultores do continente

    Autor: Susete Rodrigues

    Em comunicado, a Associação Agrícola de São Miguel explica que a doação virá através de Espanha e “será encaminhada para as zonas mais afetadas, em articulação com a Confederação dos Agricultores, garantindo que a ajuda chegue rapidamente a quem mais precisa”.

    A AASM afirma que esta iniciativa pretende “apoiar diretamente os agricultores que enfrentam sérias dificuldades devido à perda de pastagens, alimentos e estruturas de apoio à produção pecuária, agravadas pela devastação dos incêndios”.

    Para o presidente da AASM, Jorge Rita, “este é um gesto nobre e solidário, que procura colmatar as dificuldades imediatas sentidas pelos nossos colegas agricultores no continente”, disse citado no comunicado.

    Jorge Rita refere ainda que a destruição provocada pelos fogos “exige união e entreajuda, e é este o contributo que a Associação Agrícola de São Miguel entende ser necessário neste momento difícil”.

    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.