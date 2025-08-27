Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
    • Apreciação pública do Regulamento Municipal do Alojamento Local na Lagoa

    A Câmara Municipal da Lagoa tem a decorrer, pelo prazo de 30 dias, a apreciação pública do Regulamento Municipal do Alojamento Local - Áreas de Contenção, foi hoje divulgado.

    Hoje, 12:22

    Autor: Lusa/AO Online

    Segundo um aviso publicado em Diário da República, o regulamento poderá ser consultado no portal da Câmara Municipal da Lagoa e em suporte de papel no edifício dos Paços do Concelho, na Subunidade Orgânica de Contratação Pública, Expediente Geral e Assuntos Comunitários.

    Os interessados deverão apresentar as suas reclamações, observações ou sugestões, por escrito, preferencialmente para o email cpublica@lagoa-acores.pt ou na Subunidade Orgânica de Contratação Pública, Expediente Geral e Assuntos Comunitários, sendo as mesmas dirigidas ao presidente da Câmara Municipal.


    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.