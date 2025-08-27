Apreciação pública do Regulamento Municipal do Alojamento Local na Lagoa

Segundo um aviso publicado em Diário da República, o regulamento poderá ser consultado no portal da Câmara Municipal da Lagoa e em suporte de papel no edifício dos Paços do Concelho, na Subunidade Orgânica de Contratação Pública, Expediente Geral e Assuntos Comunitários.

Os interessados deverão apresentar as suas reclamações, observações ou sugestões, por escrito, preferencialmente para o email cpublica@lagoa-acores.pt ou na Subunidade Orgânica de Contratação Pública, Expediente Geral e Assuntos Comunitários, sendo as mesmas dirigidas ao presidente da Câmara Municipal.