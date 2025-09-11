Maioria dos açorianos avalia turismo de forma positiva

Autor: Ana Carvalho Melo
A maioria dos açorianos avalia positivamente o desenvolvimento atual do turismo na Região, embora revele preocupações quanto ao desenvolvimento deste setor de atividade a longo prazo, revela o Inquérito à Perceção dos Residentes dos Açores face ao Desenvolvimento do Turismo na Região, do O...
Regional Ver Mais
-
Santa Joana vai integrar o espólio baleeiro do Clube Naval de Ponta Delgada
-
-
-
-
Cultura & Social Ver Mais
-
-
-
-
-
-
-
Cultura e Social
Exposição celebra 500 pinturas do projeto Corações de Yves Decoster