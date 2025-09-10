Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
  • Regional
  • Nacional
  • Internacional
  • Economia
  • Desporto
  • Ciência
  • Cultura & Social
    • Ucrânia
    Trump mostra-se enigmático em mensagem sobre drones russos na Polónia

    O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pronunciou-se, pela primeira vez, sobre a incursão de cerca de 20 drones russos na Polónia com uma mensagem sucinta e enigmática

    Hoje, 17:40
    Trump mostra-se enigmático em mensagem sobre drones russos na Polónia

    Autor: Lusa/AO Online

    “O que está a Rússia a fazer ao violar o espaço aéreo da Polónia com drones? Lá vamos nós”, afirmou Trump na sua rede social Truth Social.

    O primeiro-ministro polaco, Donald Tusk, confirmou que pelo menos 19 drones russos violaram o espaço aéreo da Polónia entre terça-feira à noite e esta madrugada, o que obrigou a ativar os sistemas de defesa e a abater pelo menos três dessas aeronaves não tripuladas.

    Varsóvia invocou o artigo 4.º do Tratado do Atlântico Norte para solicitar consultas formais aos restantes países-membros da NATO, um bloco do qual também fazem parte os Estados Unidos.

    A NATO ajudou a intercetar drones que os ocidentais consideraram terem sido deliberadamente enviados durante a noite pela Rússia.

    Varsóvia classificou a intrusão como “um ato de agressão”, enquanto a Rússia negou “ter intenções de atacar a Polónia” e mostrou-se disposta a iniciar consultas com esse país.

    Trump tem manifestado, nos últimos meses, a frustração com a recusa da Rússia em pôr fim à guerra na Ucrânia e recebeu, a 15 de agosto, o homólogo russo, Vladimir Putin, no Alasca, para impulsionar as negociações, mas o encontro terminou sem avanços concretos.

    O Presidente republicano pediu à UE que imponha tarifas de 100% à China e à Índia pela compra de petróleo russo, numa tentativa de aumentar a pressão sobre Moscovo.

    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.