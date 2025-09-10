Trump mostra-se enigmático em mensagem sobre drones russos na Polónia

“O que está a Rússia a fazer ao violar o espaço aéreo da Polónia com drones? Lá vamos nós”, afirmou Trump na sua rede social Truth Social.

O primeiro-ministro polaco, Donald Tusk, confirmou que pelo menos 19 drones russos violaram o espaço aéreo da Polónia entre terça-feira à noite e esta madrugada, o que obrigou a ativar os sistemas de defesa e a abater pelo menos três dessas aeronaves não tripuladas.

Varsóvia invocou o artigo 4.º do Tratado do Atlântico Norte para solicitar consultas formais aos restantes países-membros da NATO, um bloco do qual também fazem parte os Estados Unidos.

A NATO ajudou a intercetar drones que os ocidentais consideraram terem sido deliberadamente enviados durante a noite pela Rússia.

Varsóvia classificou a intrusão como “um ato de agressão”, enquanto a Rússia negou “ter intenções de atacar a Polónia” e mostrou-se disposta a iniciar consultas com esse país.

Trump tem manifestado, nos últimos meses, a frustração com a recusa da Rússia em pôr fim à guerra na Ucrânia e recebeu, a 15 de agosto, o homólogo russo, Vladimir Putin, no Alasca, para impulsionar as negociações, mas o encontro terminou sem avanços concretos.

O Presidente republicano pediu à UE que imponha tarifas de 100% à China e à Índia pela compra de petróleo russo, numa tentativa de aumentar a pressão sobre Moscovo.