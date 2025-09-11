CMPD financia em 250 mil euros cobertura de campos do CTSM

Açoriano Oriental
    A Câmara Municipal de Ponta Delgada formalizou o financiamento em 250 mil euros das obras de beneficiação das instalações desportivas do Clube de Ténis de São Miguel

    As empreitadas, orçadas na ordem dos 819 mil euros, compreenderão a cobertura de quatro campos, a inaugurar já em outubro próximo. 

    Aquando da assinatura do contrato, o presidente da autarquia, Pedro Nascimento Cabral, destacou que o investimento permitirá  “dotar Ponta Delgada de infraestruturas desportivas de excelência, à altura dos seus atletas e do prestígio do concelho”, citado em nota de imprensa. 

    O autarca justificou ainda a importância do investimento com o seu impacto ao nível da formação de atletas, que “poderão competir em permanência [independentemente das condições climatéricas]”, e também na organização de “torneios de elevado nível competitivo”, que atrairão “atletas e equipas nacionais e internacionais” e, como tal, trarão “maior dinamismo económico” à cidade.  

    António Damião, presidente do CTSM, sublinhou a importância do apoio, essencial à concretização do projeto, que permite a Ponta Delgada equiparar-se às “maiores cidades do país” em termos de “infraestruturas cobertas”, salientando que só “Porto e Lisboa” a superam a esse nível. 

