Infarmed alerta para venda `online´ de aparelhos falsos de medição do açúcar no sangue

“Estes produtos, frequentemente apresentados sob a forma de aparelhos semelhantes a oxímetros, são divulgados muitas vezes sob diferentes marcas, com promessas de resultados rápidos, fiáveis e indolores e, inclusivamente, fazem referência a alegadas “aprovações” concedidas pelas autoridades competentes”, adiantou uma circular informativa.

Segundo o documento, o Infarmed foi alertado, através dos mecanismos de cooperação com as autoridades congéneres, para o facto de ter sido identificado, em diversas plataformas `online´ e nas redes sociais, o aumento da disponibilização de dispositivos alegadamente destinados a medir a glicémia - açúcar no sangue - de forma não invasiva, ou seja, sem necessidade de perfurar a pele.

A autoridade nacional adiantou ainda que não existe nenhum registo em como estejam a ser disponibilizados no mercado português dispositivos médicos com marcação CE que permitam a medição da glicémia de forma não invasiva.

“Produtos que reivindiquem esta finalidade provavelmente baseiam-se em alegações enganosas”, alertou a circular, salientando que “qualquer referência a aprovação ou certificação por parte de uma autoridade competente” de um dos Estados-membro da União Europeia é falsa.

Perante isso, o Infarmed recomendou que os “dispositivos médicos devem ser adquiridos junto de operadores económicos devidamente legalizados”, devendo ser evitada a sua compra em `websites´ ou plataformas `online´ não verificadas, uma vez que esta acarreta riscos para os consumidores por não haver garantia da qualidade, segurança e desempenho.