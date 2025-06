Lagoa Bom Porto com Diogo Piçarra e Carolina Deslandes

O Passeio Marítimo da cidade da Lagoa e o Porto dos Carneiros, acolhem este fim de semana mais uma edição do Festival Lagoa Bom Porto, festa em honra de S. Pedro Gonçalves Telmo, numa organização da Câmara Municipal da Lagoa, com o apoio da Associação de Pescadores da Lagoa Bom Porto.

Segundo nota de imprensa, o festival concilia a tradição em honra do santo padroeiro dos pescadores, S. Pedro Gonçalves Telmo, com a gastronomia, música local e atuações de artistas nacionais e locais.

Desta forma, Diogo Piçarra e Carolina Deslandes são os cabeças de cartaz do evento este ano.

Diogo Piçarra, um dos maiores nomes da música portuguesa sobe ao palco esta sexta-feira, pelas 22h30, no recinto montado a sul do Campo Municipal João Gualberto Borges Arruda. A abertura do recinto está prevista para as 20h00, com a primeira atuação a ter lugar uma hora depois, nomeadamente a banda lagoense ‘7.ª Geração’.

Depois do concerto de Diogo Piçarra, é a vez do DJ Kevin Piques encerrar a primeira noite do evento, com uma atuação que tem lugar das 00h00 às 02h00.

Amanhã, pelas 22h30, a cantora portuguesa Carolina Deslandes sobe ao palco do Festival Lagoa Bom Porto. Antes, tem lugar a atuação do artista açoriano GUII. O Dj Ricky Sky encerra o programa musical da noite de sábado até às 02h00.

Domingo, último dia do evento, pelas 12h00, decorre uma missa na Igreja de N. Sra. do Rosário e a procissão em honra de S. Pedro Gonçalves Telmo. Segue-se um churrasco servido a toda a comunidade, com animação musical a cargo do Grupo de Castanholas de Rabo de Peixe, no Porto dos Carneiros. Pelas 20h30, tem lugar a atuação do Grupo de Dança Som do Vento, seguida da animação musical da Banda Mar.

A autarquia da Lagoa adianta que entrada para os concertos desta sexta-feira e amanhã “será cobrada, tendo o custo de 5 euros e o acesso ao recinto, faz-se mediante a apresentação de pulseira devidamente identificada”. A entrada é “gratuita até aos 12 anos. As crianças/jovens com idades entre os 6 e os 17 anos deverão trocar o bilhete pela pulseira referente a menor de idade, nos dias e local dos concertos, à entrada do recinto, devidamente acompanhados por um adulto”.





Segurança

A autarquia informa que “por motivos de segurança, numa possível evacuação, e de acordo com parecer da PSP da Lagoa, não será permitida a entrada de carrinhos de bebé no recinto. Não é permita a entrada de adereços pirotécnicos e sonoros, bem como de qualquer outro objeto considerado perigoso e suscetível de colocar em perigo a integridade física do próprio ou de terceiros, como capacetes, guarda-chuva, e outros”.