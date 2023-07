A mostra, patente no piso 0 do centro comercial, exibe cinco painéis construídos pelas crianças dos Centros de Atividades de Tempos Livres (CATL) Canto da Maia, Fajã de Baixo, Matriz, Ramalho e Vitória.

A exposição “Interpretação da Lenda das Sete Cidades” surgiu com o objetivo de “estimular a criatividade das crianças da ilha de São Miguel” e está integrada no “Cultura no Centro”, um projeto que “quer tornar a arte e a cultura acessível a todos”, segundo a organização.