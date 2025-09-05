Daniel Relvão pede "raça' e "menos erros" com alemães

“As expectativas estão em alta. Sabemos a equipa que vamos defrontar, sabemos as dificuldades que vamos ter, mas temos de fazer o nosso trabalho, defensivamente, ofensivamente, fazer as nossas coisas, trazer a mesma raça que tivemos nos outros jogos, e ver o que é que sai deste jogo”, disse Relvão.

No final do treino português, no Olympic Sports Center, em Riga, junto à Xiaomi Arena, o jogador luso disse estar consciente das dificuldades com as quais a seleção lusa se vai deparar, face ao número 3 do ranking FIBA.

“São uma equipa muito grande, desde o base ao poste, correm muito, e vamos ter de fazer o nosso jogo, estar focados o jogo todo. Não pode haver tantos erros como nos outros jogos”, reconheceu.

A formação das ‘quinas’ qualificou-se para os ‘oitavos’ depois de, na quarta-feira, na quinta e última jornada do Grupo A, bater a Estónia por 68-65, num jogo em que Daniel Relvão teve de ‘fazer’ de Neemias Queta, expulso a meio do terceiro período.

O poste do Benfica diz que sentiu “bem” nesse papel, descrevendo que a equipa se uniu depois de o jogador dos Boston Celtics, campeão da NBA em 2022/24, ver a segunda falta técnica.

“O Neemias ajuda sempre a nossa equipa, mas sabemos que quando ele não está dentro do campo, temos de nos juntar todos, ficar coesos, e fazer o nosso melhor trabalho", explicou.

Face aos estónios, Daniel Relvão só marcou dois pontos, mas fez sentir a sua presença desde que Neemias Queta foi expulso, com duas jogadas marcantes, um desarme de lançamento e, depois, um ‘afundanço’ entre dois estónios.

O jogador de 29 anos e 2,08 metros, que no sábado vai cumprir o 44.º jogo pela principal seleção lusa, é da opinião que, com esse triunfo, Portugal fará sempre um balanço positivo do Europeu, mas garantiu que a seleção lusa ainda está em Riga.

“Se será sempre uma prestação positiva? Sim, claro. Estamos a fazer história... é continuar a fazer história. Mostrar o que valemos e ver o que sai deste jogo”, finalizou.

O encontro entre Portugal e a Alemanha, dos oitavos de final do Campeonato da Europa de basquetebol de 2025, realiza-se no sábado, a partir das 15h15 locais (12h15 nos Açores), na Xiaomi Arena, em Riga.