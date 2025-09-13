Açoriano Oriental
    • "Economistas pedem urgência na revisão da LFRA" é a manchete do Açoriano Oriental

    A Lei de Finanças das Regiões Autónomas (LFRA) esteve em debate na Conferência "Finanças Públicas Regionais". O assunto está em destaque no Açoriano Oriental de sábado, 13 de setembro de 2025. 

    Hoje, 00:00
    "Economistas pedem urgência na revisão da LFRA" é a manchete do Açoriano Oriental

    Autor: AO Online

    O destaque fotográfico do jornal vai para o empate surpreendente do Santa Clara no Estádio da Luz, frente ao Benfica. 

