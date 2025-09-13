"Economistas pedem urgência na revisão da LFRA" é a manchete do Açoriano Oriental

Autor: AO Online
O destaque fotográfico do jornal vai para o empate surpreendente do Santa Clara no Estádio da Luz, frente ao Benfica.
A Lei de Finanças das Regiões Autónomas (LFRA) esteve em debate na Conferência "Finanças Públicas Regionais". O assunto está em destaque no Açoriano Oriental de sábado, 13 de setembro de 2025.
