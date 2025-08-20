Açoriano Oriental
    EUA estende taxa de 50% sobre aço e alumínio a mais de 400 produtos

    O Governo Trump ampliou a abrangência das tarifas de 50% sobre aço e alumínio, incluindo mais de 400 categorias adicionais de produtos, como extintores de incêndio, máquinas agrícolas, materiais de construção, carruagens ferroviárias e turbinas eólicas

    Hoje, 14:47
    EUA estende taxa de 50% sobre aço e alumínio a mais de 400 produtos

    Autor: Lusa/AO Online

    A nova medida amplia significativamente o impacto destas tarifas, que entraram em vigor em junho passado, e afeta um total de 407 itens cujo conteúdo de aço e alumínio importados agora enfrenta esta barreira, aplicada para "fortalecer a indústria americana", especificou o Departamento de Comércio em comunicado.

    Esta inclusão "abrange turbinas eólicas e as suas peças e componentes, guindastes, escavadeiras e outros equipamentos pesados, carruagens ferroviárias, móveis, compressores e bombas, e centenas de outros produtos", especificou hoje a agência.

    Com estas mudanças, o Governo Trump "está a expandir o escopo das tarifas sobre aço e alumínio e a bloquear vias de evasão, apoiando a revitalização contínua das indústrias americanas", disse Jeffrey Kessler, subsecretário de Comércio para Indústria e Segurança.

    No entanto, analistas alertam para potenciais consequências dessas medidas para exportadores, fabricantes, empresas e agricultores nos Estados Unidos.

    Desde que regressou ao poder em janeiro, Trump intensificou a guerra comercial, impondo tarifas que variam de 10% para países com os quais os EUA mantêm excedente comercial até 15% para aqueles com défice, além de outros valores que considera "recíprocos".

    Durante a trégua tarifária terminada em 07 de agosto, Washington fechou acordos para redução de tarifas com cerca de nove aliados, incluindo a União Europeia, cuja tarifa foi reduzida de 30% para 15%.

