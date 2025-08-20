Açoriano Oriental
    Papa pede dia de jejum e oração pela paz no mundo

    O papa pediu, na audiência pública semanal, perante milhares de pessoas, que sexta-feira seja um dia de jejum e de oração pela paz

    Hoje, 14:49
    Papa pede dia de jejum e oração pela paz no mundo

    Autor: Lusa/AO Online

    "Enquanto a nossa terra continua a ser ferida por guerras, na Terra Santa, na Ucrânia e em muitas outras regiões, convido todos os fiéis a viver o dia 22 de agosto em jejum e oração", disse Leão XIV.

    Durante a audiência, na aula Paulo VI, o líder da Igreja católica apelou, numa saudação aos peregrinos polacos, para que a oração seja "pelo dom da paz, desarmada e desarmante, em todo o mundo e em especial na Ucrânia ou no Médio Oriente".

    Numa saudação aos fiéis de língua portuguesa, o papa sublinhou que "sem perdão nunca haverá paz".


