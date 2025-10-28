Zelensky pediu à Europa apoio financeiro para dois ou três anos

Questionado por jornalistas, Zelensky referiu-se a uma proposta da Comissão Europeia sobre o uso gradual de ativos russos apreendidos e que podem servir para financiar o esforço de guerra da Ucrânia.

O chefe de Estado revelou que abordou o assunto com todos os líderes europeus frisando que os países da Europa devem ser capazes de prestar apoio financeiro estável à Ucrânia.

Por outro lado, Zelensky disse esperar que o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pressione o líder da República Popular da China, Xi Jinping, no sentido de reduzir o apoio de Pequim a Moscovo.

Em concreto, Zelensky referiu-se às importações chinesas de hidrocarbonetos russos.

Donald Trump e Xi Jinping devem reunir-se na quinta-feira na Coreia do Sul à margem da cimeira da APEC (Cooperação Económica Ásia -Pacífico).

Na semana passada, os Estados Unidos anunciaram sanções contra duas empresas petrolíferas russas.

Trump instou ainda os compradores de hidrocarbonetos russos, particularmente a República Popular da China e a Índia, a reduzirem as importações.

Sobre a situação militar no terreno, o Presidente ucraniano disse que a cidade de Pokrovsk, no leste da Ucrânia, é o principal "alvo" da Rússia.

Zelensky, afirmou que cerca de 200 soldados russos se encontravam atualmente em Pokrovsk, uma cidade que a Rússia tenta capturar há vários meses.

No domingo, Zelensky afirmou que decorreram "combates ferozes" em Pokrovsk e nos subúrbios da cidade.