Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
  • Regional
  • Nacional
  • Internacional
  • Economia
  • Desporto
  • Ciência
  • Cultura & Social
    • Médio Oriente
    Famílias de Reféns querem ação contra Hamas por falta de entrega de corpo

    O Fórum das Famílias, principal associação israelita que luta pelo regresso dos reféns de Gaza, apelou a uma ação contra o Hamas, após a entrega, segunda-feira, de restos mortais pertencentes a um corpo que já fora sepultado

    Hoje, 12:24
    Famílias de Reféns querem ação contra Hamas por falta de entrega de corpo

    Autor: Lusa/AO Online

    “Devido às violações do acordo de cessar-fogo por parte do Hamas, o Governo israelita [...] deve agir de forma decisiva”, afirmou o Fórum, depois de o gabinete do primeiro-ministro israelita ter anunciado que os restos mortais entregues na véspera pelo movimento islamita palestiniano “pertencem ao refém Ofir Tzarfati”, raptado a 07 de outubro de 2023.

    Os restos mortais de Tzarfati tinham sido parcialmente recuperados da Faixa de Gaza “durante uma operação militar há cerca de dois anos”.

    O líder da oposição israelita, Yair Lapid, rejeitou um regresso aos combates em larga escala contra o Hamas, apesar de os restos mortais de um dos reféns devolvidos não corresponderem ao declarado pelo grupo palestiniano.

    Segundo vários órgãos de comunicação israelitas que citam o Instituto Forense de Israel, os restos mortais entregues na segunda-feira à noite pelo Hamas não pertencem a nenhum dos 13 reféns mortos em Gaza.

    Yair Lapid, deputado da oposição, disse hoje à edição eletrónica do jornal Ynet, que a devolução dos corpos dos reféns assassinados é um processo complexo e que "encontrar ou extrair alguns" vai demorar. 

    "Isto não justifica o retomar dos combates em grande escala", disse Lapid.

    O Hamas afirmou, após entregar o caixão ao Comité da Cruz Vermelha, que tinha enviado "outro corpo" no âmbito do acordo de cessar-fogo".

    Os ministros israelitas da Segurança Nacional e das Finanças, respetivamente Itamar Ben Gvir e Bezalel Smotrich, pediram hoje a punição do Hamas pelas repetidas violações do acordo de cessar-fogo.

    Os dois membros do governo de coligação israelita exigiram o retomar dos ataques contra Gaza e a prisão dos cidadãos palestinianos que já foram libertados ao abrigo do acordo de reféns.

    Para Lapid, Israel deve fazer tudo para garantir o regresso dos cadáveres mas considerou que as violações pontuais não justificam o regresso à guerra.

    A entrega dos corpos dos reféns está a ser adiada devido às dificuldades que o Hamas alega estar a enfrentar para os localizar entre os escombros de Gaza.

    O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aprovou no domingo a entrada de uma equipa técnica egípcia e de agentes da Cruz Vermelha para lá da Linha Amarela (o ponto para onde as tropas se retiraram dentro de Gaza) para apoiarem a operação de deteção dos cadáveres.

    Os mediadores, particularmente os Estados Unidos, estão a pressionar o Hamas para concluir a devolução dos corpos para que possam iniciar as negociações para a segunda fase do plano.

    As partes, segundo os países mediadores, devem iniciar contactos no sentido de garantirem o desarmamento do Hamas, a desmilitarização de Gaza e a formação de uma administração civil para iniciar a reconstrução no enclave palestiniano.


    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.