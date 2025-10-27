Mais de 392 ME pagos na Região no âmbito do PRR

Mais de 392 milhões de euros (ME) já foram pagos no arquipélago dos Açores no âmbito da execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), revela o último relatório de monitorização.

De acordo com os dados atualizados até à passada quarta-feira (dia 22), os valores pagos correspondem a 45% dos valores já contratados, que são na ordem dos 882 ME e dizem respeito a 8906 projetos contratados.

O documento indica ainda que foram aprovadas 9555 candidaturas que correspondem a 903,7 ME de investimento aprovado.

Contas feitas, revela ainda o relatório, na Região Autónoma dos Açores já foram pagos 45% dos valores contratados até ao momento.

Com mais de 65 ME, a habitação é a rubrica que apresenta o maior valor investido até ao momento, de um total de cerca de 180,6 ME de projetos aprovados, tendo já sido contratados 172,2 ME.

Em termos percentuais, estes números significam que apenas 38% dos projetos de habitação já foram pagos.

A maior taxa de execução - 100% - continua a ser a eficiência energética em edifícios, com a totalidade dos 663 mil euros aprovados já pagos.

Escola Digital com 72% (27,1 ME pagos de 37,8 ME contratados), Serviço de Saúde com 63% (18,9 ME pagos de um total de 30 ME aprovados e contratados) e Mar com 62% (34,2 ME pagos de 55,5 ME contratados) são as rubricas que apresentam a maior taxa de execução na Região.

O projeto abrangido na rubrica Serviço de Saúde diz respeito à implementação do Hospital Digital da Região Autónoma dos Açores), ao passo que no Mar a maior fatia do bolo (cerca de 33 ME) dizem respeito ao projeto de Desenvolvimento do “Cluster do Mar dos Açores”.

Por concelhos, Ponta Delgada conta com 206,9 ME pagos, o que corresponde a 43% do valor entretanto contratado, que é de 484,8 ME.

Com cerca de 85 mil euros pagos de cerca de 150 mil euros contratados, o Corvo encontra-se no outro extremo da tabela, sendo o concelho com o valor mais baixo de projetos pagos nos Açores. Ainda assim, a verba já paga corresponde a 57% do valor contratado.

Com 70% do valor pago, as Velas apresentam a taxa mais elevada, já tendo sido pagos 1,9 ME dos 2,7 ME de projetos contratados.

A nível nacional, o total de pagamentos do PRR está em 9.3 mil milhões de euros, o que representa 42% da dotação e do valor contratado e 41% do aprovado.

O PRR, que tem um período de execução até agosto de 2026, pretende implementar um conjunto de reformas e investimentos tendo em vista a recuperação do crescimento económico.

Além de ter o objetivo de reparar os danos provocados pela pandemia de Covid-19, este plano financeiro tem o propósito de apoiar investimentos e gerar emprego.

