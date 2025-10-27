Açoriano Oriental
    • Óbito/Laborinho Lúcio
    Sindicato dos guardas prisionais recorda "dedicação à Justiça"

    O Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional (SNCGP) manifestou "profundo pesar" pelo falecimento do antigo ministro da Justiça Álvaro Laborinho Lúcio, destacando "a sua bondade e dedicação à Justiça em sentido amplo"

    Hoje, 16:25
    Sindicato dos guardas prisionais recorda "dedicação à Justiça"

    Autor: Lusa/AO Online

    "Recordaremos sempre a sua bondade e dedicação à Justiça em sentido amplo, quer como ministro da Nação, quer nos vários cargos que foi chamado a dedicar a sua douta mestria e a sapiente aplicação humana sempre em prol de um melhor funcionamento da Justiça", refere, em comunicado, o SNCPG.

    Álvaro Laborinho Lúcio morreu a 23 de outubro, aos 83 anos, e, para o sindicato, com o seu falecimento "a Justiça em Portugal ficou mais pobre".

    Nascido a 01 de dezembro de 1941 na Nazaré, Laborinho Lúcio foi secretário de Estado da Administração Judiciária e ministro da Justiça em 1990, durante o Governo de Aníbal Cavaco Silva, e ministro da Presidência para os Açores, em 2003, durante a Presidência de Jorge Sampaio.

    Foi também procurador da República junto do Tribunal da Relação de Coimbra, inspetor do Ministério Público, procurador-geral-adjunto da República, e diretor da Escola da Polícia Judiciária e do Centro de Estudos Judiciários.

    Mais recentemente, integrou a Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica Portuguesa.


