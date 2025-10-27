Açoriano Oriental
    Açores avançam com assinatura de jornais regionais para as escolas e instituições

    Autor: Lusa/AO Online

    “Ainda este mês vamos implementar o programa de assinatura de jornais, ou seja, a região irá fazer chegar a todas as escolas e instituições de caráter social todos os jornais da região”, avançou o secretário dos Assuntos Parlamentares e Comunidades do executivo açoriano.

    Paulo Estêvão falava aos jornalistas na Escola Secundária Antero de Quental, em Ponta Delgada, onde apresentou aos estudantes a campanha de oferta de assinaturas digitais de jornais a jovens lançada pelo Governo da República.

    Na ocasião, o secretário regional, com a tutela da comunicação social, adiantou que os Açores também vão avançar esta semana com o programa de assinaturas de jornais dedicado às escolas e Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), medida prevista no Plano de Ação para os Media Açorianos.

    “Vamos ter milhares de assinaturas que serão subscritas e pagas pelo Governo Regional que irão chegar a todas as nossas escolas e instituições de caráter social”, reforçou.

    Esta semana vai arrancar, também, uma “grande campanha” de publicidade institucional nas rádios e jornais dos Açores para “sensibilizar a população para consumir informação regional”, acrescentou o governante.

    “Essa publicidade institucional, que arranca esta semana ainda, penso que é uma lufada de ar fresco e um oxigénio que estamos a dar aos órgãos de comunicação social. É um esforço muito significativo que estamos a fazer”, declarou.

    Paulo Estêvão confessou, ainda, estar “muito preocupado” face ao possível encerramento de jornais do arquipélago, como o Baluarte de Santa Maria ou o Jornal do Pico, e lembrou o “aumento muito significativo” dos apoios aos jornais privados.

    “No total, fecharemos o ano com cerca de dois milhões de euros investidos no setor”, afirmou, esperando que se consiga evitar o encerramento daqueles títulos com as medidas que vão ser lançadas esta semana.

    O secretário regional lembrou, também, as ações de formação dedicadas a jornalistas patrocinadas pelo Governo Regional e garantiu que os pagamentos à comunicação social “estão todos em dia”.

    “Todas as faturas que recebi foram pagas. Tudo. Não se pode dizer que o governo demora muito a pagar”, asseverou.

    No Plano de Investimentos da Região para 2025 foi inscrita uma verba de 2 milhões de euros para o Programa de Apoio à Comunicação Social.


