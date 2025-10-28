Açoriano Oriental
    PR espera "devida investigação e punição" à morte de GNR no Guadiana

    O Presidente da República disse já ter apresentado o pesar “de todos os portugueses” à família do militar da GNR que morreu na segunda-feira numa circunstancia que espera “seja objeto de devida investigação e punição"

    Hoje, 11:17
    Autor: Lusa/AO Online

    Autor: Lusa/AO Online

    Em declarações aos jornalistas, à margem de uma vista a uma escola básica em Vila Verde, no distrito de Braga, Marcelo Rebelo de Sousa salientou o "grande serviço ao país" prestado pelo militar morto.

    "Eu já apresentei o pesar de todos os português à viúva pela morte do seu marido, Pedro Mana e Silva, e testemunhei a gratidão por mais um grande serviço prestado. Tinha uma carreira bem conhecida, era muito querido da corporação, mas é um serviço que presta ao país", afirmou o chefe de Estado.

    Segundo Marcelo Rebelo de Sousa, a morte daquele militar "é uma situação dolorosa, lamentável e que se espera que seja objeto de devida investigação e punição".

    O chefe de Estado adiantou ainda esta morte o afeta pessoalmente e destacou o papel da GNR na defesa das fronteiras nacionais: "[ao pesar dos portugueses] aí se junta um pesar pessoal porque eu conhecia bem a família, éramos próximos em Monte Gordo", disse, referindo-se à localidade algarvia onde costuma passar períodos de férias.

    "Mas o mais importante é o pesar do país, num ato criminoso, grave, muito grave, e em que mais uma vez a Guarda Nacional Republicana mostrou como é fundamental para a defesa das fronteiras de Portugal e para garantir a ordem e a segurança pública do pais", salientou.

    Um militar da GNR morreu e três ficaram feridos na segunda-feira à noite, após a embarcação em que seguiam ter sido abalroada por uma lancha de alta velocidade que tinha sido detetada no rio Guadiana, que a guarda suspeita que esteja relacionada com tráfico de droga.


