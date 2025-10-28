CCIAH alerta para constrangimentos operacionais no Porto da Praia da Vitória

De acordo com a informação transmitida pela CCIAH em comunicado de imprensa enviado ao Açoriano Oriental, prevê-se uma semana particularmente complexa do ponto de vista operacional, devido à presença simultânea de navios de passageiros e de carga, situação agravada pela avaria de uma das gruas. Esta circunstância obrigará à utilização das gruas dos próprios navios para as operações de carga e descarga.

Perante este cenário, a direção da CCIAH enviou um ofício à OPERTERCEIRA, Portos dos Açores, sindicatos e armadores, apelando à “colaboração, articulação e comunicação entre todos no sentido de minimizar o impacto dos referidos constrangimentos e garantir a máxima eficiência possível das operações”.

No mesmo comunicado, a associação empresarial sublinha a importância de as operações decorrerem “de forma ágil, rápida e coordenada, de modo a minimizar prejuízos para todos os intervenientes e assegurar a continuidade das cadeias de abastecimento”.

“Mesmo perante dificuldades pontuais, é essencial que o Porto da Praia da Vitória continue a afirmar-se como uma infraestrutura estratégica e indispensável ao desenvolvimento económico da Região e ao abastecimento das nossas ilhas”, conclui o ofício da Direção da CCIAH, que agradece ainda “o empenho de todos na procura de soluções conjuntas que reforcem a fiabilidade e a competitividade” do porto.

