Açoriano Oriental
    • CCIAH alerta para constrangimentos operacionais no Porto da Praia da Vitória

    A direção da Câmara do Comércio e Indústria de Angra do Heroísmo (CCIAH) manifestou preocupação com a operacionalidade do Porto da Praia da Vitória ao longo desta semana, apelando a uma “colaboração, articulação e comunicação estreita” entre todos os intervenientes, de forma a garantir a máxima eficiência das operações

    Hoje, 09:18
    Autor: Ana Carvalho Melo

    De acordo com a informação transmitida pela CCIAH em comunicado de imprensa enviado ao Açoriano Oriental, prevê-se uma semana particularmente complexa do ponto de vista operacional, devido à presença simultânea de navios de passageiros e de carga, situação agravada pela avaria de uma das gruas. Esta circunstância obrigará à utilização das gruas dos próprios navios para as operações de carga e descarga.

    Perante este cenário, a direção da CCIAH enviou um ofício à OPERTERCEIRA, Portos dos Açores, sindicatos e armadores, apelando à “colaboração, articulação e comunicação entre todos no sentido de minimizar o impacto dos referidos constrangimentos e garantir a máxima eficiência possível das operações”.

    No mesmo comunicado, a associação empresarial sublinha a importância de as operações decorrerem “de forma ágil, rápida e coordenada, de modo a minimizar prejuízos para todos os intervenientes e assegurar a continuidade das cadeias de abastecimento”.

    “Mesmo perante dificuldades pontuais, é essencial que o Porto da Praia da Vitória continue a afirmar-se como uma infraestrutura estratégica e indispensável ao desenvolvimento económico da Região e ao abastecimento das nossas ilhas”, conclui o ofício da Direção da CCIAH, que agradece ainda “o empenho de todos na procura de soluções conjuntas que reforcem a fiabilidade e a competitividade” do porto.

