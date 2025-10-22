Açoriano Oriental
    • Mau tempo causa quatro ocorrências em duas ilhas dos Açores

    O mau tempo nos Açores causou, esta quarta-feira, quatro ocorrências nas ilhas Terceira e São Jorge, sendo três inundações e uma derrocada, segundo o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA)

    Hoje, 14:50
    Autor: Lusa/AO Online

    Fonte do SRPCBA adiantou, em comunicado enviado à agência Lusa, que até às 12h44foram registadas três inundações na ilha Terceira (concelhos de Angra do Heroísmo e Praia da Vitória) e uma derrocada na ilha de São Jorge (concelho da Calheta).

    A derrocada ocorreu no acesso à Fajã dos Cubres, “no mesmo local da ocorrência registada no dia 08 de outubro”, indicou.

    “Neste momento, a estrada encontra-se obstruída. Não há população em perigo. O Serviço Municipal de Proteção Civil da Calheta encontra-se no local [a] coordenar as operações necessárias”, segundo o SRPCBA.

    Em Angra do Heroísmo ocorreu uma inundação de habitação, sem necessidade de realojamento, e na Praia da Vitória verificou-se uma inundação de via e outra de uma estrutura não especificada, de acordo com a mesma fonte.

    As nove ilhas dos Açores estão hoje sob aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, devido às previsões de “precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada”, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

    O aviso amarelo é válido até às 06h00 de quinta-feira.

