Mau tempo causa quatro ocorrências em duas ilhas dos Açores

Fonte do SRPCBA adiantou, em comunicado enviado à agência Lusa, que até às 12h44foram registadas três inundações na ilha Terceira (concelhos de Angra do Heroísmo e Praia da Vitória) e uma derrocada na ilha de São Jorge (concelho da Calheta).

A derrocada ocorreu no acesso à Fajã dos Cubres, “no mesmo local da ocorrência registada no dia 08 de outubro”, indicou.

“Neste momento, a estrada encontra-se obstruída. Não há população em perigo. O Serviço Municipal de Proteção Civil da Calheta encontra-se no local [a] coordenar as operações necessárias”, segundo o SRPCBA.

Em Angra do Heroísmo ocorreu uma inundação de habitação, sem necessidade de realojamento, e na Praia da Vitória verificou-se uma inundação de via e outra de uma estrutura não especificada, de acordo com a mesma fonte.

As nove ilhas dos Açores estão hoje sob aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, devido às previsões de “precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada”, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O aviso amarelo é válido até às 06h00 de quinta-feira.