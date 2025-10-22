Aerogare das Lajes sofreu inundação mas não houve voos cancelados

“Foi apenas o rebentar de um tubo. Não afetou a operação, não houve nenhum voo atrasado. No prazo de uma hora e meia, duas, a situação estava normalizada e o aeroporto já está a funcionar normalmente, sem transtornos”, adiantou, em declarações à Lusa, o diretor da aerogare, Vítor Pereira.

Nas redes sociais, começaram a circular vídeos em que se via o piso inundado e água a cair do teto, no segundo andar, junto à zona de controlo de segurança.

Segundo Vítor Pereira, “um tubo de escoamento de águas pluviais rebentou”, devido à chuva que assolou a Praia da Vitória, na ilha Terceira, e que provocou também inundações em algumas vias.

“O tubo não aguentou, mas nós atuámos logo no imediato e a situação foi minimizada, não afetou voos, não afetou a operação”, reforçou.

O diretor da aerogare disse que a origem do problema foi identificada pelos funcionários e “a água que era escoada por aquele tubo foi desviada para outro tubo no imediato”.

“A quantidade de água que caiu foi considerável e começou a inundar aquela zona. Também caiu alguma no primeiro piso, mas não naquela quantidade”, revelou.