Açoriano Oriental
    • Aerogare das Lajes sofreu inundação mas não houve voos cancelados

    A Aerogare Civil das Lajes, na ilha Terceira, sofreu ma inundação, na sequência do rebentamento de um tubo de escoamento de águas, mas a situação já foi resolvida e não afetou a operação, segundo o diretor da infraestrutura

    22 de Oct de 2025, 16:12
    Aerogare das Lajes sofreu inundação mas não houve voos cancelados

    Autor: Lusa/AO Online

    “Foi apenas o rebentar de um tubo. Não afetou a operação, não houve nenhum voo atrasado. No prazo de uma hora e meia, duas, a situação estava normalizada e o aeroporto já está a funcionar normalmente, sem transtornos”, adiantou, em declarações à Lusa, o diretor da aerogare, Vítor Pereira.

    Nas redes sociais, começaram a circular vídeos em que se via o piso inundado e água a cair do teto, no segundo andar, junto à zona de controlo de segurança.

    Segundo Vítor Pereira, “um tubo de escoamento de águas pluviais rebentou”, devido à chuva que assolou a Praia da Vitória, na ilha Terceira, e que provocou também inundações em algumas vias.

    “O tubo não aguentou, mas nós atuámos logo no imediato e a situação foi minimizada, não afetou voos, não afetou a operação”, reforçou.

    O diretor da aerogare disse que a origem do problema foi identificada pelos funcionários e “a água que era escoada por aquele tubo foi desviada para outro tubo no imediato”.

    “A quantidade de água que caiu foi considerável e começou a inundar aquela zona. Também caiu alguma no primeiro piso, mas não naquela quantidade”, revelou.

