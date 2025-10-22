Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
    • Homem detido por ameaças a polícias através de rede social no concelho das Velas

    Um homem foi detido por “forte indiciação” da prática do crime de ameaça agravada contra dois polícias, através de uma rede social, nas  Velas, na ilha de São Jorge, revelou a Polícia de Segurança Pública (PSP)

    22 de Oct de 2025, 15:50
    Homem detido por ameaças a polícias através de rede social no concelho das Velas

    Autor: Lusa/AO Online

    Segundo o Comando Regional da PSP nos Açores, o homem de 31 anos, foi detido por polícias da Esquadra das Velas, da Divisão Policial de Angra do Heroísmo, “fora de flagrante delito”, no cumprimento de um mandado de detenção.

    O detido foi constituído arguido e sujeito a primeiro interrogatório judicial, tendo ficado proibido de “contactar por qualquer meio com os ofendidos, nem se aproximar deles num raio de 1000 metros”.

    Ao homem foi também aplicada a medida de coação de “proibição de aceder à Internet, utilização e aquisição de meios informáticos/eletrónicos, designadamente computadores, telefones, tablets, com acesso à Internet, para fins de produção e ou divulgação de vídeos gravados ou em tempo real, com conteúdos que exibam consumos de estupefacientes e álcool, bem como configurem práticas de ilícitos criminais”.

    Ficou ainda proibido de “adquirir, usar ou deter quaisquer armas de fogo e respetivas munições ou outras de natureza diferente”, segundo a PSP.

    “Com esta ação, a Divisão Policial de Angra do Heroísmo pretende dar continuidade à estratégia de prevenção e combate à criminalidade, promovendo assim o aumento do sentimento de segurança de todos os cidadãos”, concluiu.

    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.