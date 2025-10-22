Homem detido por ameaças a polícias através de rede social no concelho das Velas

Segundo o Comando Regional da PSP nos Açores, o homem de 31 anos, foi detido por polícias da Esquadra das Velas, da Divisão Policial de Angra do Heroísmo, “fora de flagrante delito”, no cumprimento de um mandado de detenção.

O detido foi constituído arguido e sujeito a primeiro interrogatório judicial, tendo ficado proibido de “contactar por qualquer meio com os ofendidos, nem se aproximar deles num raio de 1000 metros”.

Ao homem foi também aplicada a medida de coação de “proibição de aceder à Internet, utilização e aquisição de meios informáticos/eletrónicos, designadamente computadores, telefones, tablets, com acesso à Internet, para fins de produção e ou divulgação de vídeos gravados ou em tempo real, com conteúdos que exibam consumos de estupefacientes e álcool, bem como configurem práticas de ilícitos criminais”.

Ficou ainda proibido de “adquirir, usar ou deter quaisquer armas de fogo e respetivas munições ou outras de natureza diferente”, segundo a PSP.

“Com esta ação, a Divisão Policial de Angra do Heroísmo pretende dar continuidade à estratégia de prevenção e combate à criminalidade, promovendo assim o aumento do sentimento de segurança de todos os cidadãos”, concluiu.