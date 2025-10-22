Açoriano Oriental
    • FAPA denuncia falta de meios e várias falhas após início do ano letivo

    A FAPA denuncia graves carências no sistema educativo açoriano, com falta de assistentes operacionais, escolas degradadas e atrasos na transição digital. A federação alerta que muitos destes problemas “se repetem ano após ano”

    Hoje, 10:17
    Autor: Filipe Torres
    A Federação de Associações de Pais e Encarregados de Educação dos Açores (FAPA) alertou para fragilidades estruturais no sistema educativo regional, como a falta de assistentes operacionais, carência de técnicos especializados, degradação das escolas e atrasos na transição digital.Segundo a ...
