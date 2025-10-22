FAPA denuncia falta de meios e várias falhas após início do ano letivo

Autor: Filipe Torres
A Federação de Associações de Pais e Encarregados de Educação dos Açores (FAPA) alertou para fragilidades estruturais no sistema educativo regional, como a falta de assistentes operacionais, carência de técnicos especializados, degradação das escolas e atrasos na transição digital.Segundo a ...
Regional Ver Mais
-
CTT responsabiliza transporte aéreo por falhas no serviço com os Açores
Cultura & Social Ver Mais
-
-
-
-
-
-
-
Cultura e Social
Filarmónica recorda os Dire Straits