Filhos destacam legado do pai que consideram eterno

"É um dia muito difícil para todos nós. Achámos que não chegaria porque começámos a acreditar que Francisco Pinto Balsemão – pai, marido, avô, jornalista, empreendedor – era eterno. Como todos se recordarão, as frases sobre o futuro eram iniciadas pelo fundador da Impresa com a expressão 'Se eu um dia morrer…'. Mas o seu legado é eterno. E o seu legado somos todos nós", disseram os filhos na carta a que a Lusa teve acesso.



Mónica Balsemão, Henrique Balsemão, Francisco Maria Balsemão, Joana Balsemão e Francisco Pedro Balsemão referem o sentimento de perda que está hoje a unir todos os que trabalham no grupo de comunicação social, pois todos fizeram "parte da sua família: mulher, filhos e netos, mas também os muitos profissionais que colaboraram ou colaboram com a Impresa".



Para os filhos, a morte de Balsemão é também uma perda para todo o setor da comunicação social - onde foi uma "figura ímpar e visionária" -, e para o país, que destacam como "um dos pais fundadores" da democracia.



Os filhos agradecem aos trabalhadores por terem construído com Balsemão "uma história que deu ao país ventos de liberdade, com o Expresso, ventos de modernidade, com a SIC, ventos de mudança, com o pioneirismo que sempre o caracterizou".



Em ambos os projetos, reforçam, Balsemão atuou com "liberdade, independência, rigor".



Os filhos citam, na carta, frases do pai em que destaca o seu princípio cimeiro da luta pela liberdade, designadamente pela liberdade de expressão, e o objetivo de deixar o mundo melhor do que o encontrou.



"Francisco Pinto Balsemão deixou o mundo melhor. Cumpre-nos seguir o seu legado", afirmam os filhos no final da carta.



Francisco Pinto Balsemão, antigo líder do PSD, ex-primeiro-ministro e fundador do Expresso e da SIC, morreu na terça-feira aos 88 anos.



Balsemão foi fundador, em 1973, do semanário o Expresso, ainda durante a ditadura, da SIC, primeira televisão privada em Portugal, em 1992, e do grupo de comunicação social Impresa, empresa que detém a estação televisiva e o jornal.



Em 1974, após o 25 de Abril, fundou, com Francisco Sá Carneiro e Magalhães Mota, o Partido Popular Democrático (PPD), mais tarde Partido Social Democrata (PSD). Chefiou dois governos depois da morte de Sá Carneiro, entre 1981 e 1983, e foi, até à sua morte, membro do Conselho de Estado, órgão de consulta do Presidente da República.