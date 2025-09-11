Açoriano Oriental
    • Rutte sublinha que NATO permanece unida “contra qualquer ameaça” 24 anos após o ‘11 de setembro’

    O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, lembrou as vítimas dos atentados de 11 de setembro de 2001 e assegurou que, 24 anos depois, a Aliança Atlântica continua unida “contra qualquer ameaça”

    Hoje, 16:39
    Autor: Lusa/AO Online

    “A NATO esteve unida então e está unida hoje, contra qualquer ameaça”, escreveu o responsável neerlandês nas redes sociais.

    Rutte acrescentou que, nesta data, recorda-se quem morreu e quem perdeu familiares nos ataques de 11 de setembro.

    “Recordamos o serviço de quem respondeu nesse dia e de quem serviu e continua a servir para proteger e defender”, afirmou ainda.

    Quase 3.000 pessoas morreram a 11 de setembro de 2001, quando um grupo de terroristas da Al-Qaida sequestrou quatro aviões comerciais: dois atingiram as Torres Gémeas de Nova Iorque, um embateu contra o Pentágono e o quarto caiu na Pensilvânia, depois de os passageiros tentarem retomar o controlo da aeronave.


