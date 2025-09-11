UEFA aprova final da Liga dos Campeões 2026/27 no estádio do Atlético de Madrid

Inaugurado em 2017 e com capacidade para 70.000 espetadores, o recinto madrileno concorria com o Estádio Olímpico de Baku, no Azerbaijão, pela realização da final da principal competição europeia de clubes pela segunda vez, após ter sediado a vitória do Liverpool sobre o Tottenham (2-0), em 2018/19, numa decisão entre clubes ingleses.

Em março, o presidente da RFEF, Rafael Louzán, já tinha revelado essa nomeação, que foi hoje confirmada pela UEFA, na sequência da retirada do processo de licitação de San Siro, em Milão, em outubro de 2024, devido às reformas previstas naquele estádio italiano.

Espanha acolherá pela nona vez a final da competição, e quarta no formato de Liga dos Campeões, depois de quatro jogos no Santiago Bernabéu (1956/57, 1968/69, 1979/80 e 2009/10) e um no Metropolitano (2018/19), ambos em Madrid, dois no Camp Nou (1988/89 e 1998/99), em Barcelona, e um no Ramón Sánchez Pizjuán (1985/86), em Sevilha.

O Estádio Metropolitano está na lista de recintos propostos pela candidatura conjunta de Portugal, Espanha e Marrocos ao Mundial2030, sendo que, no histórico de sedes das decisões da Taça ou Liga dos Campeões, vai suceder à Puskás Arena, em Budapeste, na Hungria, onde o principal troféu continental de clubes será discutido esta época.

Reunido em Tirana, o Comité Executivo da UEFA designou ainda a Red Bull Arena, em Salzburgo, na Áustria, para a Supertaça Europeia masculina de 2026, enquanto o Estádio Nacional de Varsóvia, na Polónia, acolhe a decisão da ‘Champions’ feminina de 2026/27.

No futsal, a final a quatro da Liga dos Campeões da atual temporada será disputada em Pesaro, em Itália, ao passo que os Europeus feminino sénior e masculino de sub-19 vão realizar-se em 2027 em Osijek, na Croácia, e em Astana, no Cazaquistão, respetivamente.

A UEFA aprovou também uma alteração nos regulamentos das competições masculinas de clubes de 2025/26 para admitir a substituição temporária de, no máximo, um jogador de campo com lesão ou doença de longa duração até à sexta jornada de cada fase de liga.

“O motivo da adaptação é garantir que as listas de convocados não sejam reduzidas injustamente e que os jogadores sejam protegidos da pressão adicional da carga de trabalho”, disse o organismo presidido pelo esloveno Aleksander Ceferin, em comunicado.

Já na Liga das Nações feminina de 2025, cuja fase decisiva começa em 24 de outubro e termina em 02 de dezembro, as quatro seleções finalistas - Alemanha, França, Espanha, detentora do troféu, e Suécia - irão ter um milhão de euros (ME) em prémios monetários.

O Comité Executivo discutiu igualmente as solicitações da RFEF e da Federação Italiana de Futebol (FIGC) para ratificar a realização de um jogo dos campeonatos nacionais fora dos países de origem e do território abrangido pelas federações filiadas na UEFA, mas não tomou decisões e vai consultar todas as partes interessadas, incluindo os adeptos.

“O Comité reconheceu que é uma questão importante e crescente, mas expressou o desejo de garantir que terá as opiniões de todas as partes interessadas antes de tomar uma decisão final. Há muitas questões a resolver e, como órgão regulador europeu, a UEFA tem a responsabilidade de levar todos esses fatores em consideração”, explicou.

A próxima reunião do Comité Executivo da UEFA, que deixou de contar com representação portuguesa este ano, está marcada para 03 de dezembro, em Nyon, Suíça.