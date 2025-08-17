Ucrânia: Zelensky vai hoje a Bruxelas discutir acordo de paz com líderes europeus

"Esta tarde receberei Volodymyr Zelensky em Bruxelas", anunciou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, numa publicação na rede social X.



Zelensky vai reunir-se com o seu homólogo dos Estados Unidos, Donald Trump, na segunda-feira, em Washington, para discutir os “detalhes” relativos à guerra, após a cimeira realizada na sexta-feira no Alasca.



A presidente da Comissão Europeia anunciou ainda que se deslocará com vários líderes europeus à Casa Branca, juntamente com o Presidente da Ucrânia. Entrs os líders que já confirmaram a presença estão O Presidente francês, Emmanuel Macron, o chanceler alemão, Friedrich Merz, bem como o secretário-geral da NATO, Mark Rutte.



Será a primeira visita à Casa Branca do líder ucraniano desde o encontro falhado no final de fevereiro, quando Trump e Zelensky mantiveram uma discussão tensa na Sala Oval, e, desta vez, chega com a sombra do fim do isolamento diplomático de Putin.



O encontro de sexta-feira entre os líderes dos Estados Unidos e da Rússia - no qual Putin foi recebido com uma passadeira vermelha - terminou sem um acordo de cessar-fogo, como pretendia Trump, que no dia seguinte, no sábado, já veio defender a obtenção de um acordo de paz para terminar a guerra iniciada pela invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022.

