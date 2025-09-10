Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
  • Regional
  • Nacional
  • Internacional
  • Economia
  • Desporto
  • Ciência
  • Cultura & Social
    • Novo PM francês promete “mudanças profundas” para tirar a França da crise

    O novo primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu, prometeu “mudanças profundas” e “não apenas superficiais” para tirar a França da crise política e social, durante a cerimónia de transferência de poder em Matignon (sede do Governo)

    Hoje, 17:56
    Novo PM francês promete “mudanças profundas” para tirar a França da crise

    Autor: Lusa/AO Online

    “Devemos conseguir pôr fim a esta dupla fratura: a fratura entre a situação política e a fratura com o que os nossos concidadãos legitimamente esperam na sua vida quotidiana”, disse Lecornu num breve discurso após a cerimónia de transição, num dia marcado por protestos sociais em várias cidades francesas.

    Depois de elogiar a “extraordinária coragem” do seu antecessor, o centrista François Bayrou, destituído na segunda-feira pelo chumbo de uma moção de confiança parlamentar, Lecornu prometeu ser “mais criativo” e “mais sério na forma de trabalhar com a oposição”.

    Além disso, o novo chefe de Governo, nomeado na noite de terça-feira pelo Presidente francês, Emmanuel Macron, garantiu que receberá as forças políticas “nos próximos dias” e que “não há caminhos impossíveis”, apesar de a coligação governamental cessante ter perdido a maioria na Assembleia Nacional.

    O anterior ministro da Defesa macronista e antigo membro do partido de centro-direita Os Republicanos (LR), de 39 anos, que fez parte de todas as equipas governamentais desde junho de 2017, prometeu ainda “romper com o passado” e “ser mais sério na forma de trabalhar com a oposição”.

    “Esta tarde, reunir-me-ei com as principais forças políticas e, nos próximos dias, com as demais forças políticas e sindicais, e terei a oportunidade de me dirigir em breve ao povo francês”, concluiu no seu breve discurso, que contou também com a presença de alguns ministros do Governo cessante.

    Já Bayrou, de saída do Matignon, assegurou que pretende “ajudar o Governo” que será formado pelo novo primeiro-ministro, neste “momento tão difícil”, “muito exigente e perigoso” para a França.

    Para existir, o futuro Governo francês deverá obter pelo menos um voto de não censura do Partido Socialista, algo indispensável para adotar um orçamento para 2026, cuja preparação acabou de derrubar a equipa cessante, que tinha apresentado um plano de cortes de quase 44 mil milhões de euros.

    Lecornu é o quarto primeiro-ministro que o Presidente francês, Emmanuel Macron, nomeia em apenas 12 meses, depois de Gabriel Attal (2024), Michel Barnier (2024) e Bayrou (2024-2025), assumindo as funções num dia marcado por protestos nacionais promovidos pelo movimento social “Bloqueiem Tudo!” e a nove dias de outro dia de greves e paralisações, organizado pelos sindicatos e apoiado pelos partidos de esquerda.

    Mais de 200 pessoas foram detidas na França hoje em operações das forças da ordem para impedir os bloqueios registados, principalmente em autoestradas e infraestruturas de transporte, num dia em que estava previsto um bloqueio total convocado contra as medidas do Governo.

     


    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.