PS/Açores questiona Governo Regional sobre candidaturas ao combate às térmitas

A deputada regional socialista Joana Pombo, citada num comunicado do PS, referiu que no dia 4 de junho deste ano o executivo açoriano, em resposta a um requerimento do partido, afirmou que as candidaturas “seriam analisadas e respondidas até ao final desse mês”, mas a verdade é que os proprietários “continuam sem qualquer resposta”.

“Isso demonstra falta de respeito pelos açorianos que esperam há mais de um ano por um apoio essencial à preservação das suas habitações, quando até o período de candidaturas para apoio financeiro para o combate à infestação por térmitas referente a 2025 já está fechado”, acrescentou a deputada.

O deputado José Ávila, também citado na nota do PS/Açores, salientou que este ano foram relatadas suspeitas de infestação por térmitas na ilha Graciosa, sendo, por isso, “urgente a publicação do Relatório de Monitorização e Deteção de Térmitas referente a 2024, que o próprio Governo [Regional] prometeu divulgar no segundo semestre deste ano”.

“A luta contra as térmitas exige uma resposta coordenada e atempada, envolvendo a Direção Regional da Habitação e as autarquias, sob pena de se agravarem os danos no património e os custos para as famílias açorianas, uma vez que cerca de 10% do edificado regional está localizado em zonas de risco de infestação”, referiu o parlamentar.

Para o PS/Açores, o Governo Regional deve ser “mais célere na resposta a uma questão que é verdadeiramente preocupante para muitos açorianos”.

Ao executivo liderado pelo social-democrata José Manuel Bolieiro é ainda pedido que “apresente uma estratégia clara de controlo e erradicação da infestação, garantindo também a prevenção da contaminação cruzada entre imóveis, sobretudo nas áreas de maior risco”.

A Secretaria Regional do Ambiente e Ação Climática informou em janeiro deste ano que tinha a decorrer uma campanha de sensibilização para combate à praga das térmitas nos Açores, que visa capacitar a população com conhecimento para identificar, prevenir e combater a sua propagação.

“A campanha é dirigida à população em geral, mas também a entidades locais com papel ativo na gestão territorial, como diversos departamentos governamentais, câmaras municipais, juntas de freguesia e os peritos qualificados do Sistema de Certificação de Infestação por Térmitas. Esta abordagem visa assegurar que os diversos intervenientes estejam devidamente informados e preparados para atuar, de forma coordenada e eficaz, no combate à praga”, referiu o secretário regional do Ambiente e Ação Climática, Alonso Miguel, citado numa nota de imprensa.