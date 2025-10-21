Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
  • Regional
  • Nacional
  • Internacional
  • Economia
  • Desporto
  • Ciência
  • Cultura & Social
    • Sarkozy apresentou pedido de libertação depois de ter entrado na cadeia

    O ex-Presidente Nicolas Sarkozy, que se apresentou na prisão de La Santé, Paris, apresentou um pedido de libertação, disse aos jornalistas o advogado Christophe Ingrain

    Hoje, 17:10
    Sarkozy apresentou pedido de libertação depois de ter entrado na cadeia

    Autor: Lusa/AO Online

    O tribunal tem dois meses para decidir sobre o pedido do ex-chefe de Estado, embora o prazo deva ser mais curto.

    O seu advogado, Christophe Ingrain, considerou que a prisão do ex-chefe de Estado é uma vergonha.

    Nicolas Sarkozy chegou hoje à prisão pelas 09:40 (08:40 em Lisboa) para cumprir a pena de cinco anos pelo financiamento ilegal da campanha eleitoral de 2007 com fundos do antigo regime líbio de Muammar Kadhafi.

    O antigo chefe de Estado foi considerado culpado por ter permitido que dois conselheiros do Ministério do Interior (equivalente ao Ministério da Administração Interna) iniciassem negociações em Tripoli com o objetivo de financiar secretamente a campanha presidencial de 2007.

    Sarkozy, 70 anos, é o primeiro ex-chefe de Estado da História de França a ser preso e deve ser colocado numa ala especial da cadeia de La Santé, numa das 15 celas de nove metros quadrados da unidade de confinamento solitário.

    Hoje à saída de casa, o ex-presidente disse que "a verdade vai triunfar".

    Sarkozy foi o 23.º Presidente de França e ocupou o cargo entre 2007 e 2012.


    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.