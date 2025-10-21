Sarkozy apresentou pedido de libertação depois de ter entrado na cadeia

O tribunal tem dois meses para decidir sobre o pedido do ex-chefe de Estado, embora o prazo deva ser mais curto.

O seu advogado, Christophe Ingrain, considerou que a prisão do ex-chefe de Estado é uma vergonha.

Nicolas Sarkozy chegou hoje à prisão pelas 09:40 (08:40 em Lisboa) para cumprir a pena de cinco anos pelo financiamento ilegal da campanha eleitoral de 2007 com fundos do antigo regime líbio de Muammar Kadhafi.

O antigo chefe de Estado foi considerado culpado por ter permitido que dois conselheiros do Ministério do Interior (equivalente ao Ministério da Administração Interna) iniciassem negociações em Tripoli com o objetivo de financiar secretamente a campanha presidencial de 2007.

Sarkozy, 70 anos, é o primeiro ex-chefe de Estado da História de França a ser preso e deve ser colocado numa ala especial da cadeia de La Santé, numa das 15 celas de nove metros quadrados da unidade de confinamento solitário.

Hoje à saída de casa, o ex-presidente disse que "a verdade vai triunfar".

Sarkozy foi o 23.º Presidente de França e ocupou o cargo entre 2007 e 2012.