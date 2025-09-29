Mais de 560 bebés e crianças imunizados contra vírus sincicial respiratório na Madeira

“A campanha de imunização contra o VSR, época 2025/2026, iniciou a 16 de setembro e já permitiu imunizar 563 bebés/crianças, dos quais 58 na maternidade e 505 nos centros de saúde da região”, adiantou hoje a tutela, em comunicado.

De acordo com a nota, a secretária regional da Saúde e Proteção Civil, Micaela Freitas, esteve a acompanhar a campanha de imunização na maternidade do Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.

A tutela salienta que este “vírus que é uma das principais causas de bronquiolite e pneumonia em bebés”, pelo que a Madeira volta a implementar esta estratégia, pioneira no país, e com “resultados muito positivos nas épocas anteriores”.

Segundo a mesma nota, Micaela Freitas disse que “a campanha permitiu uma redução de 55% nas hospitalizações por infeção respiratória aguda a VSR em 2023/2024 e uma redução ainda mais significativa na época 2024/2025, com uma descida de 65% no número de internamentos devido a esta infeção”.

"O nosso foco é garantir que os bebés estão protegidos o mais rapidamente possível contra este vírus contagioso que, infelizmente, leva muitas crianças à hospitalização", realçou.

A campanha de imunização abrange os nascidos entre 16 de setembro deste ano e 31 de março de 2026, “devendo ser realizada até à primeira semana de vida, preferencialmente antes da alta hospitalar da maternidade”.

Estão também abrangidos todos os nascidos entre 01 de abril e 15 de setembro deste ano.

A Secretaria Regional acrescentou que a campanha inclui “todas as crianças com outros fatores de risco acrescido para infeção grave por VSR a entrar na primeira ou na segunda época sazonal de infeção por VSR, que ainda não tenham completado 24 meses até ao dia 30 de setembro de 2025”.

Esta estratégia regional representa um investimento anual de cerca de 400 mil euros por parte do executivo madeirense, de coligação PSD/CDS-PP.