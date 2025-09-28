Mel da Ilha Terceira chega a Lisboa como símbolo de tradição e qualidade

O mel, produzido pela Associação Agrícola da Ilha Terceira, chegou à pastelaria Condes da Praia, em Lisboa. A apresentação realizou-se no passado dia 20 de setembro. O evento reuniu convidados, produtores e representantes que destacaram a importância de levar até à capital um dos produtos mais emblemáticos da apicultura açoriana.



Na ocasião, a representante do mel dos Açores em Lisboa, Maria José Valério, explicou o simbolismo do traje usado pelos elementos da confraria e descreveu detalhadamente as várias fases do processo produtivo. Sublinhou ainda a relevância de consumir mel da Terceira, realçando que se trata de um produto de excelência, certificado e totalmente isento de resíduos químicos.



Em entrevista ao Açoriano Oriental, Fabíola Landeiro, uma das responsáveis pelo projeto destacou a sua satisfação em dar a conhecer os produtos regionais a outros públicos. “Para mim e para a minha equipa é lisongeante meter à disposição de pessoas de todo o mundo, este produto tão especial, neste espaço que representa aqui, em Lisboa, um cantinho do nosso arquipélago”, disse.

Explicou que a produção deste mel é cuidada e minuciosa, passando por diversas fases: a cresta, momento em que se retira o mel já operculado das colmeias; o desopercular do mel na melaria; a centrifugação dos favos; o decantamento e, finalmente, o embalamento, que só acontece depois de pelo menos um mês e meio de espera.

Este processo rigoroso garante um produto multiflora de sabor rico e natural, podendo também ser encontrado mel de incenso, de cor e aroma distintos. Fabíola admite que “os consumidores sentem mais confiança sabendo que é um produto honesto e certificado, isento de resíduos químicos”.

“Nós, os açorianos, temos o orgulho de fazer um trabalho de excelência neste, e em todos os outros produtos”, acrescentou.

O lançamento em Lisboa mostrou que o mel da Ilha Terceira não é apenas um alimento de excelência, mas também um verdadeiro embaixador da identidade açoriana, transportando consigo a história, a dedicação dos produtores e o compromisso com a qualidade que distingue os Açores no mundo.



