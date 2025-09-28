Açoriano Oriental
    • Número de pessoas que ficam internadas após terem alta agrava-se

    Internamentos sociais estão a aumentar por falta de condições familiares, ausência de cuidadores e carência de vagas em estruturas de apoio, situação que afeta tanto os doentes como o funcionamento das unidades hospitalares.

    Hoje, 16:12
    Autor: Ana Carvalho Melo
    As situações de internamento social são uma realidade que se tem vindo a agravar nos últimos anos, fruto da conjuntura económica e social que Portugal vive, mas também pela forma como as estruturas de resposta, ao nível da saúde e da ação social, estão organizadas.De acordo com Helena Soares, coorde...
