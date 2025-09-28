Número de pessoas que ficam internadas após terem alta agrava-se

Autor: Ana Carvalho Melo
As situações de internamento social são uma realidade que se tem vindo a agravar nos últimos anos, fruto da conjuntura económica e social que Portugal vive, mas também pela forma como as estruturas de resposta, ao nível da saúde e da ação social, estão organizadas.De acordo com Helena Soares, coorde...
Regional Ver Mais
-
premiumAçores continuam a ser a Região do país com menor esperança média de vida
Cultura & Social Ver Mais
-
-
-
-
-
-
-
Cultura e Social
AvistaVulcão lembra antiga aldeia baleeira para celebrar Vulcão dos Capelinhos no Faial