Governo dos Açores destaca “contributo insubstituível” do jornalismo

"O jornalismo é um pilar fundamental da democracia e da cidadania. Nos Açores, tal como em qualquer parte do mundo, os jornalistas dão voz às comunidades, asseguram o escrutínio público e ajudam a preservar a nossa memória coletiva", destacou o secretário regional dos Assuntos Parlamentares e Comunidades, Paulo Estêvão, numa mensagem do executivo açoriano, no Dia Mundial do Jornalismo.



Na mensagem, o Governo dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM) reafirma o compromisso com a valorização do jornalismo na região, salientando a importância da adaptação às novas realidades digitais, a aposta na sustentabilidade da comunicação social e na proteção do pluralismo.



Paulo Estêvão recorda que está em vigor o “Plano para os Media Açorianos”, que assenta em quatro eixos de intervenção, que "partem de um sistema de incentivos à formação de profissionais do setor, passando pela compra de publicidade institucional e distribuição em escolas e IPSS [Instituições Particulares de Solidariedade Social]de publicações".



"Em cima da mesa estão, para este ano, cerca de dois milhões de euros de apoio ao setor privado regional, que se junta a incentivos à RTP/Açores, empresa justificadamente reconhecida este ano no Dia da Região pelo seu papel fundamental no aprofundar da nossa autonomia", adianta o governante.



Na mensagem, o secretário regional presta homenagem aos profissionais da comunicação social dos Açores, que "diariamente assumem a nobre e cada vez mais decisiva missão de informar com rigor, independência e verdade", realçando várias distinções de profissionais do setor "em palcos nacionais, prova de que o mar nem sempre é uma barreira intransponível".



"Neste dia, recordamos também, com respeito e pesar, todos os jornalistas que perderam a vida ou ficaram feridos no exercício da profissão. A sua dedicação, mesmo perante riscos e ameaças, merece a nossa mais profunda gratidão", assinala ainda.



E, às empresas do setor e a todos os jornalistas açorianos e que exercem as suas funções nas ilhas, deixou "uma palavra de apreço pelo (...) contributo insubstituível para a construção de uma sociedade mais informada, justa e democrática", lê-se ainda na mensagem.

