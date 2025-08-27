Bombeiro foi detido na Madeira e será ouvido na quinta-feira

Fonte judicial adiantou à Lusa que o suspeito será presente a primeiro interrogatório judicial na quinta-feira.

Em comunicado, o Comando Regional da Madeira da PSP indica que o homem, de 35 anos, natural e residente em Machico, foi detido às 18:00 de terça-feira, na sequência da “emissão de um mandado de detenção fora de flagrante delito por parte do Departamento de Investigação e Ação Penal – Ministério Público da Comarca da Madeira”.

Segundo a PSP, o homem foi identificado na madrugada de segunda-feira, após a polícia ter sido contactada pela vítima, de 34 anos, através do 112, e remeteu o caso para o Ministério Público.

As imagens das agressões, que aconteceram na presença do filho da vítima e do agressor, de 9 anos, foram captadas por câmaras de videovigilância na casa da vítima e amplamente difundidas nas redes sociais.

O detido, que é bombeiro em Machico, está detido, aguardando nos quartos de detenção da PSP a apresentação para primeiro interrogatório judicial.

Segundo fonte do Tribunal da Comarca da Madeira, o primeiro interrogatório está marcado para as 14:00 de quinta-feira.

Na segunda-feira, a secretária regional da Inclusão, Juventude e Trabalho, Paula Margarido, manifestou-se, em comunicado, “profundamente chocada” com as agressões e assegurou que estava a acompanhar o caso e a adotar “todas as diligências necessárias para garantir a proteção e o acompanhamento da vítima e do respetivo agregado familiar”.

Também o Comando dos Bombeiros Municipais de Machico, através de uma publicação emitida nas redes sociais, apresentou “a sua profunda consternação para com a notícia que circula nos meios de comunicação, envolvendo um elemento da corporação, e que entende ser um ato completamente reprovável”.

Os bombeiros dizem ser “totalmente contra qualquer tipo de violência” e esperam “que o caso seja tratado pelas devidas entidades responsáveis, apelando a que a justiça seja feita”.

“Os serviços jurídicos também já estão a tomar os devidos procedimentos”, acrescentam na mesma publicação.