Açoriano Oriental
    • Petição alerta que eventos nos Açores podem custar mais 40%

    Fazer cultura ou desporto nos Açores sai mais caro. Por isso, a petição “Por uma cultura e desporto sem custos de insularidade”, dirigida ao presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores e ao presidente do Governo Regional,  propõe a criação de um regime de compensação financeira que cubra os  sobrecustos de deslocação dos agentes culturais e desportivos.

    Hoje, 12:04
    Petição alerta que eventos nos Açores podem custar mais 40%

    Autor: Daniela Arruda

    Com 116 subscritores, a iniciativa lembra que viver e criar entre as nove ilhas tem consequências reais: organizar um evento aqui pode custar cerca de 40% mais do que no continente, entre viagens, alojamento, alimentação e transporte de pessoas e materiais. Esta diferença, sublinham os proponentes, reduz a oferta cultural e desportiva disponível para o público e dificulta a competitividade das entidades açorianas face às do continente.

    A proposta defende que o preço máximo das viagens aéreas entre os Açores e o continente seja igual ao aplicado aos residentes - 119 euros por viagem, ficando o Estado responsável pelo valor que falta. Prevê ainda uma comparticipação de 50% nas despesas de alojamento e alimentação, mediante comprovativos e limites definidos por regulamento. Estas medidas, afirmam, seriam um passo decisivo para quem promove cultura e desporto na Região.

    Assim, sugerem que o novo regime possa enquadrar-se na Lei n.º 105/2019, que regula o Subsídio Social de Mobilidade, permitindo a criação de um apoio complementar destinado a iniciativas culturais e desportivas realizadas nos Açores.

    Para os autores da petição, estas medidas são essenciais para garantir igualdade de oportunidades e valorizar o papel da cultura e do desporto na economia, no turismo e na identidade açoriana. Apoiar estes setores é uma forma direta de reforçar a presença da Região no panorama nacional, defendem.

