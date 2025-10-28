Açoriano Oriental
    • Passageira de navio de cruzeiro transportada para unidade hospitalar com sintomas de enfarte

    Um helicóptero da Força Aérea Portuguesa resgatou, no domingo, uma mulher de 77 anos, de nacionalidade alemã, que estava a bordo de um navio de cruzeiros, ao largo dos Açores, por apresentar "sinais de enfarte"

    Hoje, 10:21

    Autor: Lusa/AO Online

    Segundo um comunicado da Marinha, o navio cruzeiro, que se dirigia para o porto de Ponta Delgada, manteve o seu rumo, tendo um helicóptero EH-101 da Força Aérea Portuguesa procedido ao resgate da vítima para o aeroporto de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, e posteriormente transportada, numa ambulância do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA), para uma unidade hospitalar.

    Esta operação foi coordenada pelo Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada (MRCC Delgada), em articulação com Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Aéreo (RCC Lajes), o Centro de Orientação de Doentes Urgentes Marítimos (CODU-Mar) e o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores.


