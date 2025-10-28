Passageira de navio de cruzeiro transportada para unidade hospitalar com sintomas de enfarte

Segundo um comunicado da Marinha, o navio cruzeiro, que se dirigia para o porto de Ponta Delgada, manteve o seu rumo, tendo um helicóptero EH-101 da Força Aérea Portuguesa procedido ao resgate da vítima para o aeroporto de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, e posteriormente transportada, numa ambulância do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA), para uma unidade hospitalar.

Esta operação foi coordenada pelo Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada (MRCC Delgada), em articulação com Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Aéreo (RCC Lajes), o Centro de Orientação de Doentes Urgentes Marítimos (CODU-Mar) e o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores.