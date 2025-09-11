Parlamento da Madeira retoma sessões plenárias na próxima terça-feira

Em comunicado, o parlamento madeirense informa que a Conferência dos Representantes dos Partidos agendou debates para os dias 16, 17, 23 e 24 de setembro, bem como para os dias 01, 15, 16, 21, 22, 23, 29 e 30 de outubro, mês em que terá lugar também o primeiro debate mensal com o Governo Regional (PSD/CDS-PP) após as férias de verão, em data ainda não determinada.

A 15 de setembro, um dia antes do início das reuniões plenárias, a nova secretária regional da Educação, Ciência e Tecnologia, Elsa Fernandes, toma posse perante o parlamento madeirense, numa cerimónia marcada para as 16:00 no Salão Nobre da Assembleia Legislativa.

A professora universitária Elsa Fernandes foi indicada para substituir Jorge Carvalho, que é o candidato da coligação PSD/CDS-PP à Câmara Municipal do Funchal nas eleições autárquicas de 12 de outubro e que abandona o cargo de secretário regional após 10 anos à frente da Secretaria da Educação.

A Conferência dos Representantes dos Partidos, órgão que integra os vice-presidentes da Assembleia Legislativa da Madeira e os presidentes dos grupos parlamentares do PSD, JPP, PS e Chega, bem como os deputados únicos do CDS-PP e da IL, decidiu, por outro lado, retomar as Jornadas Parlamentares Atlânticas.

Trata-se de um fórum de cooperação entre regiões insulares da Macaronésia – Madeira, Açores, Canárias e Cabo Verde –, que visa “promover um espaço de diálogo e de construção de estratégias conjuntas para enfrentar os desafios comuns”.

A organização da próxima edição, a 10.ª, está a cargo da Assembleia Nacional de Cabo Verde.

As Jornadas Parlamentares Atlânticas já não se realizam desde 2018.

“Para preparar este encontro, o Grupo de Ligação, responsável pela coordenação logística e organizacional, e que conta com deputados dos quatro parlamentos, reunir-se-á no próximo dia 19 de setembro na Assembleia da República, em Lisboa”, refere o parlamento madeirense, adiantando que entre os principais pontos da agenda consta a definição dos temas a discutir, da data do evento e a organização dos grupos de trabalho.