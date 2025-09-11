Número de passageiros desembarcados nos aeroportos dos Açores aumentou 4,3% em agosto

“Em agosto de 2025 desembarcaram nos aeroportos dos Açores 320.860 passageiros, verificando-se uma variação positiva de 4,3% em relação ao mesmo mês do ano anterior”, lê-se no relatório sobre o movimento de passageiros aéreos do SREA, consultado pela Lusa.

Todas as ilhas do arquipélago registaram uma subida homóloga no número de desembarques neste mês.

A Graciosa foi a ilha que mais cresceu (12,3%), seguindo-se Corvo (9,7%), Pico (9,3%), São Jorge (6%) e Faial (5%).

As ilhas com menor subida homóloga foram São Miguel (4,7%), Flores (4,3%), Terceira (1,5%) e Santa Maria (0,8%).

Com 182.348 passageiros, a ilha de São Miguel, a maior do arquipélago, concentrou 56,8% do total de passageiros desembarcados nos aeroportos dos Açores, em agosto, seguindo-se as ilhas Terceira, com 64.627 passageiros (20,1%), Faial, com 22.437 (7%), e Pico, com 18.777 (5,9%).

Dos mais de 320 mil passageiros desembarcados, neste mês, perto de metade (47,5%) eram provenientes de voos interilhas (152.087).

De outras partes do território nacional (continente e Madeira) chegaram 114.508 passageiros (35,7%) e do estrangeiro 54.265 passageiros (16,9%).

Nas três tipologias, houve um aumento de passageiros desembarcados, tendo a maior subida homóloga ocorrido nos voos interilhas (5,8%), seguindo-se os voos territoriais (3,9%) e os voos internacionais (1,3%).

Quanto ao número de passageiros embarcados, em agosto, atingiu os 331.488, mais 4,5% do que no mesmo mês em 2024.

Neste caso, o número de passageiros embarcados em voos para o estrangeiro (58.493) registou uma descida de 0,7% face ao período homólogo.

Nos voos interilhas embarcaram 152.089 passageiros (mais 5,5%) e nos voos territoriais 120.906 passageiros (mais 5,8%).