Município de Santa Cruz das Flores adquire material para os bombeiros

De acordo com nota de imprensa publicada na página da autarquia, foram adquiridos 50 capacetes multifunções, 50 fatos de resgate e 50 botas, no valor de 6 mil euros, "reforçando a capacidade de atuação no socorro à população".

Por outro lado, o município encontra-se no processo de aquisição de camas portáteis, um gerador elétrico e de uma rede de comunicações, totalizando um valor superior a 120 mil euros, equipamentos que integram um projeto de "fortalecimento da resposta da Proteção Civil em situações de emergência", explica.