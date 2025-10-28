Açoriano Oriental
    • Município de Santa Cruz das Flores adquire material para os bombeiros

    O município de Santa Cruz das Flores, adquiriu Equipamentos de Proteção Individual para entregar à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários, entre capacetes e fatos de resgate, adiantou a autarquia

    Hoje, 10:19

    Autor: Lusa/AO Online

    De acordo com nota de imprensa publicada na página da autarquia, foram adquiridos 50 capacetes multifunções, 50 fatos de resgate e 50 botas, no valor de 6 mil euros, "reforçando a capacidade de atuação no socorro à população".

    Por outro lado, o município encontra-se no processo de aquisição de camas portáteis, um gerador elétrico e de uma rede de comunicações, totalizando um valor superior a 120 mil euros, equipamentos que integram um projeto de "fortalecimento da resposta da Proteção Civil em situações de emergência", explica.


