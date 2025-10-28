Açoriano Oriental
    • Moniz e Câmara entre os 62 inscritos no Rally de Lisboa

    Henrique Moniz e Pedro Câmara vão estar à partida da prova que vai para a estrada no próximo fim de semana

    Hoje, 09:59
    Autor: Arthur Melo

    Os pilotos micaelenses Henrique Moniz e Pedro Câmara vão estar à partida no Rally de Lisboa, prova organizada pelo Clube de Promoção de Karting e Automobilismo e que vai para a estrada na sexta-feira (31 de outubro) e sábado (1 de novembro). 

    A prova, pontuável para a Taça de Portugal de Ralis 2025, Campeonato de Portugal de Ralis (CPR) das 2 Rodas Motrizes (2RM) , Peugeot Rally Cup Portugal e FPAK Junior Team, conta com uma lista de 62 equipas concorrentes. 

    Henrique Moniz, segundo classificado no CPR das 2RM,  vai correr com o número 12 no Peugeot 208 Rally4, tendo a seu lado Jorge Diniz. 

    Por seu turno, o líder do FPAK Junior Team, Pedro Câmara - que faz dupla com João Câmara - terá o número 39 no Peugeot 208 Rally6. 

    O Rally de Lisboa conta com 98.02 quilómetros de troços corridos ao segundo, distribuídos por 13 classificativas.

