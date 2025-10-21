Mais de 13 mil utentes à espera de cirurgia nos Açores no final de setembro

“Em setembro de 2025 aguardavam em LIC [lista de inscritos para cirurgia] um total de 13187 utentes, o que corresponde a um aumento de 1,1% (mais 144 utentes), face ao mês anterior. Na comparação com o mês homólogo, verifica-se um aumento de 13% (mais 1519 utentes), lê-se no boletim informativo mensal da Unidade Central de Gestão de Inscritos para Cirurgia dos Açores, consultado pela agência Lusa e disponível na página da Internet da Direção Regional da Saúde.

Desde maio de 2023 que o número de pessoas a aguardar por uma cirurgia nos Açores tem vindo a aumentar face ao período homólogo.

O boletim informativo de agosto, que foi divulgado em simultâneo com o de setembro, indica igualmente uma subida no número de inscritos em lista de espera.

No final do mês, aguardavam por uma cirurgia 13043 utentes, mais 168 (1,3%) do que em julho e mais 1582 (13,8%) do que em agosto de 2024.

Segundo o boletim informativo de setembro, os três hospitais da região aumentaram a lista de espera cirúrgica, face ao mês anterior e face ao período homólogo.

O Hospital do Divino Espírito Santo (HDES), em Ponta Delgada, era o que apresentava mais utentes a aguardar por uma cirurgia (8600), no final de setembro.

Afetado por um incêndio em maio de 2024, o maior hospital da região registou a maior subida homóloga da lista de espera cirúrgica, contabilizando mais 1376 utentes inscritos (19%).

O Hospital da Horta, com 1439 inscritos, apresentava mais 112 utentes em espera (8,4%) do que em setembro de 2024, enquanto o Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira (HSEIT) contabilizava 3148 doentes inscritos, mais 31 (1%) do que no período homólogo.

Há utentes a aguardar por mais do que uma cirurgia, por isso o número de propostas cirúrgicas em lista de espera é superior.

No final de setembro, atingia 14665, mais 156 (1,1%) do que em agosto e mais 1689 (13%) do que no período homólogo.

Apesar do crescimento das listas de espera, a produção cirúrgica nos Açores aumentou neste mês.

Segundo o relatório, foram realizadas 676 cirurgias, mais 200 (42%) do que em agosto e mais 102 (17,8%) do que em setembro de 2024.

Mais de metade das cirurgias foram realizadas no hospital de Ponta Delgada (352), que registou uma subida homóloga de 54,4%.

No hospital da Terceira, foram feitas 203 operações, menos 11,7% do que em setembro de 2024, e no da Horta 121 operações, mais 4,3%.

Segundo a Secretaria Regional da Saúde e Segurança Social, o boletim apresenta apenas os números da produção acrescida, no âmbito do programa CIRURGE, não contabilizando as cirurgias realizadas no período normal nos hospitais.

Em setembro, os açorianos aguardavam, em média, 474 dias (acima de um ano e três meses) por uma cirurgia, mais 37 dias do que no mesmo mês em 2024.

No hospital de Ponta Delgada, o tempo médio de espera atingia 511 dias (mais 49), no da ilha Terceira 424 dias (mais quatro) e no da Horta 370 dias (mais 29).

Nas três unidades de saúde, o tempo médio de espera estava acima dos tempos máximos de resposta garantidos (TMRG) regulamentados, que preveem que uma cirurgia com prioridade normal seja realizada no máximo em 270 dias.

Das cirurgias realizadas em setembro nos Açores, cerca de metade (53%) ocorreu dentro dos TMRG, mais 0,9 pontos percentuais do que no período homólogo (52,1%).

Neste mês, deram entrada nos três hospitais da região 988 novas propostas cirúrgicas, mais 110 (12,5%) do que em agosto e mais 70 (7,6%) do que em setembro de 2024.

Verificaram-se ainda 166 cancelamentos de cirurgias, o que representou uma redução de 19,8% em relação ao mês anterior e um aumento de 4,4% face ao período homólogo.