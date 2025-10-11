HDES recebe nova viatura para a Unidade de Hospitalização Domiciliária

Segundo refere uma nota de imprensa, este gesto solidário reforça a missão da Liga, que há quase 30 anos desenvolve um trabalho voluntário junto dos doentes do HDES, numa ação que se rege pelo apoio humano, pelo respeito pela dignidade e pela estreita colaboração com os profissionais de saúde.

Durante a cerimónia de entrega da viatura e conforme refere nota de imprensa, Marta Pereira, presidente da Liga dos Amigos do Hospital, destacou que esta doação foi possível “graças ao legado deixado pela anterior direção e aos donativos obtidos através do bazar, sorteios e também com o apoio do Dr. Antero Rego” e sublinhou ainda o desejo de que a viatura “seja utilizada com sabedoria, inteligência, dedicação e, sobretudo, com sorrisos, empatia, coração e humanização”.

Por seu lado e em representação do Conselho de Mecenato, José Barreto agradeceu à Liga dos Amigos do Hospital e aos parceiros que tornaram possível esta oferta, realçando “a importância deste gesto, que vem mitigar as necessidades do hospital, em especial ao nível do parque automóvel”.

José Barreto deixou ainda um agradecimento ao Grupo Ilha Verde, parceiro de longa data do HDES e que na pessoa de Antero Rego manifestou a honra em poder associar-se a esta iniciativa, sublinhando a relevância do projeto pela dignidade e pelo valor social que este serviço acrescenta aos utentes que se encontram em casa, reforçando que “estamos solidários com estas iniciativas por parte dos serviços clínicos”.

A responsável médica da Unidade de Hospitalização Domiciliária, Marisa Rocha, destacou a importância da viatura para o funcionamento da unidade, uma vez que, concluiu, “podemos ter tudo, mas sem esta viatura o nosso trabalho não seria possível. O nosso objetivo é servir a população com qualidade e com o sorriso como marca da nossa intervenção”.

Por fim, a presidente do Conselho de administração do HDES, Paula Macedo, agradeceu à Liga dos Amigos do Hospital e a todos os voluntários pelo gesto solidário, sublinhando que “a oferta desta viatura representa um contributo inestimável para a melhoria contínua da prestação de cuidados e tratamentos aos nossos doentes, no conforto e segurança das suas casas”.

