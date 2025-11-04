Quatro sismos sentidos na Terceira com magnitudes entre 1,8 e 3,0 na escala de Richter





Segundo o CIVISA, os abalos foram registados entre as 02:06 e as 10:12 locais de hoje (mais uma hora em Lisboa) e foram sentidos nos concelhos de Praia da Vitória e Angra do Heroísmo.

O primeiro sismo ocorreu às 02:06 (teve magnitude de 3,0 na escala de Richter e epicentro a cerca de quatro quilómetros a este de Serreta) e o segundo às 02:31 (magnitude 2,1 e epicentro a cerca de três quilómetros a este de Serreta).

O terceiro abalo foi registado às 02:37 (magnitude 1,8 e epicentro a cerca de quatro quilómetros a este da Serreta) e o quarto pelas 10:12 (magnitude 2,4 e epicentro a cerca de cinco quilómetros a sul de Altares).

O CIVISA adianta que os sismos foram sentidos com intensidades máximas de III, III/IV, IV e IV/V (escala de Mercalli Modificada) nos dois concelhos da ilha Terceira (Praia da Vitória e Angra do Heroísmo).

Os eventos inserem-se “na crise sismovulcânica em curso na ilha Terceira desde junho de 2022”.

Segundo a escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).

A escala de Mercalli Modificada mede os "graus de intensidade e respetiva descrição".

Com intensidade V, considerada forte, os sismos são sentidos fora de casa, as pessoas são acordadas, os líquidos oscilam e alguns extravasam, pequenos objetos em equilíbrio instável deslocam-se ou são derrubados, as portas oscilam, fecham-se ou abrem-se, ao passo que os estores e quadros se movem e os pêndulos de relógios param ou alteram o estado de oscilação, de acordo com a descrição do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) na sua página da Internet.

Já com uma intensidade IV, considerada moderada, “os objetos suspensos baloiçam, a vibração é semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados ou à sensação de pancada de uma bola pesada nas paredes, os carros estacionados balançam, as janelas, portas e loiças tremem, os vidros e loiças chocam ou tilintam e na parte superior deste grau as paredes e as estruturas de madeira rangem”.

Ainda segundo o IPMA, com uma intensidade III, considerada fraca, o abalo é sentido dentro de casa e os objetos pendentes baloiçam, sentindo-se uma “vibração semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados”.