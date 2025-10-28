Governo reforça financiamento das atividades das associações juvenis

Este montante, ao qual podem aceder as organizações inscritas no Registo Açoriano de Associações Juvenis, representa "um reforço de 20 mil euros em relação ao montante aprovado para o ano em curso", no âmbito do Programa de Apoio aos Planos de Atividades do Sistema de Incentivos ao Desenvolvimento da Atividade Associativa Jovem (SIDAAJ), adianta o Governo açoriano, em nota de imprensa.

As candidaturas devem ser apresentadas através de formulário eletrónico disponível no portal juventude.azores.gov.pt, de 01 de novembro a 15 de dezembro, para as associações juvenis, e de 01 de novembro a 15 de janeiro de 2026, para as associações de estudantes.

“O financiamento disponível para o próximo ano amplia as condições materiais e os recursos para que cada associação juvenil possa realizar mais, com mais qualidade e com ainda mais impacto”, sublinha a secretária regional da Juventude, Habitação e Emprego, Maria João Carreiro.