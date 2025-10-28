Açoriano Oriental
    • Governo reforça financiamento das atividades das associações juvenis

    As associações de juventude vão poder aceder, em 2026, a um montante de financiamento de 170 mil euros para a implementação e execução dos seus planos de atividades, segundo um despacho publicado em Jornal Oficial

    Hoje, 10:22
    Autor: Lusa/AO Online

    Este montante, ao qual podem aceder as organizações inscritas no Registo Açoriano de Associações Juvenis, representa "um reforço de 20 mil euros em relação ao montante aprovado para o ano em curso", no âmbito do Programa de Apoio aos Planos de Atividades do Sistema de Incentivos ao Desenvolvimento da Atividade Associativa Jovem (SIDAAJ), adianta o Governo açoriano, em nota de imprensa.

    As candidaturas devem ser apresentadas através de formulário eletrónico disponível no portal juventude.azores.gov.pt, de 01 de novembro a 15 de dezembro, para as associações juvenis, e de 01 de novembro a 15 de janeiro de 2026, para as associações de estudantes.

    “O financiamento disponível para o próximo ano amplia as condições materiais e os recursos para que cada associação juvenil possa realizar mais, com mais qualidade e com ainda mais impacto”, sublinha a secretária regional da Juventude, Habitação e Emprego, Maria João Carreiro.


