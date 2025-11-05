Sandra Garcia nomeada diretora regional dos Assuntos Europeus e Cooperação Externa dos Açores





De acordo com o despacho hoje publicado em Jornal Oficial (JO), o executivo açoriano de coligação PSD/CDS-PP/PPM nomeou, em regime de comissão de serviço e pelo período de duração do mandato do vice-presidente do Governo Regional, Artur Lima, a licenciada em Relações Internacionais Sandra Maria de Sousa Garcia, para exercer o cargo de diretora regional dos Assuntos Europeus e Cooperação Externa.

A nomeação é justificada por se verificar “a vacatura do lugar de diretor regional dos Assuntos Europeus e Cooperação Externa” e “mostra-se necessário proceder ao seu preenchimento”.

“Importa, pois, que a escolha recaia em personalidade que, pelo seu perfil curricular, demonstre possuir a competência técnica, aptidão, experiência profissional e formação adequadas à plena prossecução das competências e ao exercício das funções que correspondem àquele cargo”, lê-se no despacho assinado pelo presidente do Governo Regional, José Manuel Bolieiro, e pelo vice-presidente Artur Lima.

O documento refere que “a formação, as reconhecidas capacidades técnicas e de chefia, bem como a respetiva experiência e relevante atividade profissional desenvolvida pela licenciada em Relações Internacionais, especialidade em Ciências Sociais e Políticas, Sandra Maria de Sousa Garcia” permitem concluir “pelo seu adequado perfil e pela posse dos requisitos estabelecidos na lei para o exercício do cargo de diretor regional dos Assuntos Europeus e Cooperação Externa” dos Açores.

A nomeação é feita por “urgente conveniência de serviço” e produz efeitos legais a partir de hoje.

Sandra Garcia ocupa o lugar que entre 2020 e maio deste ano foi ocupado por Carlos Amaral.

Na terça-feira, foi publicado em JO um despacho assinado pelo presidente do Governo Regional e pela secretária regional da Educação, Cultura e Desporto, Sofia Ribeiro, que exonerava Sandra Garcia do exercício de funções de diretora regional da Cultura, a pedido da própria.