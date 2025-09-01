Fórum em Santa Maria discute Atlântico e posição dos Açores

“Procuraremos uma visão transdisciplinar e holística sobre o Atlântico a partir dos Açores e de Santa Maria, mas sobretudo a partir de ilhas ultraperiféricas localizadas no centro do Atlântico”, afirmou o presidente da associação LPAZ, António Monteiro, na sessão de abertura do seminário, na biblioteca de Vila do Porto.

Segundo este responsável, a sexta edição do Fórum LPAZ, que decorre até quarta-feira, vai debater as relações transatlânticas a partir de “ilhas a meio do Atlântico”, procurando “diferentes abordagens” e não “apenas a visão eurocêntrica”.

“Queremos olhar para o presente, para o futuro e para o que poderá vir acontecer, também a partir do passado e do papel que os Açores e Santa Maria já tiveram nestes 600 anos de história”, reforçou.

A professora universitária Licínia Simão defendeu a importância de colocar “diferentes perspetivas em diálogo” para perceber a “forma como o oceano molda” a vida das pessoas.

“O que significa ficar no centro do Atlântico? O que significa a insularidade? Procuraremos colocar diferentes perspetivas em diálogo”, explicou a especialista em Relações Internacionais na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra.

Já a presidente da Câmara de Vila do Porto, único município da ilha, defendeu que a "centralidade do Atlântico" deve servir para promover a "cooperação entre nações e comunidades" para assegurar um "futuro sustentável".

“Os Açores são um ‘hub’ natural a meio do Atlântico, não apenas centrais na geografia, mas também na cultura e história”, afirmou Bárbara Chaves.

Entre os oradores da sexta edição do Fórum Internacional LPAZ estão os professores universitários Onésimo Teotónio de Almeida (Universidade de Brown, Estados Unidos), Luís Nuno Rodrigues (Iscte – Instituto Universitário de Lisboa), Lúcia Martinez Quintana (Universidade das Canárias, Espanha), Homa Azodi (Universidade Montreal, Canadá) ou Alessio Rocci (Universidade Vrije Bruxelas, Bélgica).

Vão ainda participar o coordenador da Estrutura de Missão dos Açores para o Espaço, Paulo Quental, e Mário Pontes da Associação Portuguesa de Estudos da Conjuntura e Estratégia (APCIE).

O fórum é organizado pela associação LPAZ que se dedica a valorizar o património aeroportuário da ilha de Santa Maria, em conjunto com várias instituições académicas e científicas, como as universidades dos Açores e Coimbra, o Centro do Atlântico ou o Instituto de Literatura Comparada Margarida Losa.

A iniciativa vai proporcionar, também, um "Roteiro Geoestratégico" que vai passar pelos "locais de maior valor geoestratégico passado, presente e futuro na ilha" e inclui visitas à sede da Agência Espacial Portuguesa, ao teleporto de Santa Maria ou à estação RAEGE.

O evento acontece um mês depois ter sido anunciado que o porto espacial dos Açores, localizado em Santa Maria, obteve licenciamento para operar, estimando-se a realização do primeiro lançamento na primavera de 2026.