    • Médio brasileiro Mateus Sarará assina pelo Portimonense por empréstimo do Santa Clara

    O médio brasileiro Mateus Sarará foi apresentado como reforço do Portimonense, da II Liga portuguesa de futebol, cedido por uma época pelo Santa Clara

    27 de Aug de 2025, 17:40
    Autor: Lusa/AO Online

    O jogador, de 23 anos, alinhava no Guarani, da terceira divisão brasileira, depois de ter começado a temporada 2024/25 no Alverca, em que somou cinco jogos oficiais, igualmente por empréstimo dos açorianos.

    Mateus Sarará, formado no Grémio, em que se estreou como sénior, passou ainda por Avaí, no país natal, e pelo Trofense, emblema no qual iniciou o seu percurso no futebol luso, em 2022/23, além de ter representado as equipas B e de sub-23 do Santa Clara.

    “Vamos trabalhar jogo a jogo, de vitória em vitória, para conquistarmos os nossos objetivos. Estou preparado para ajudar o grupo a fazer uma grande época”, afirmou o médio brasileiro, que se confessou “impressionado” com a estrutura do emblema algarvio.

    Mateus Sarará é o 22.º reforço da equipa orientada por Tiago Fernandes, e o segundo cedido pelo Santa Clara, depois do lateral Thauan Lara, de quem também foi colega no Alverca.

